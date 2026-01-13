A Molfetta va in scena “La cura dell’anima” di e con Piera Del Giudice

Il 17 gennaio, alla Cittadella degli artisti di Molfetta, debutta la nuova produzione Teatri Bari e Compagnia CasaTeatro: un viaggio tra solitudini, smarrimento e fede

MOLFETTA – Sabato 17 gennaio, ore 20:30, debutta alla Cittadella degli artisti “La cura dell’anima di e con Piera Del Giudice”: uno spettacolo che è prima di tutto una dichiarazione d’appartenenza al teatro, alla necessità di farlo e di incontrare il pubblico per condividere la vita che attraversa chi è dentro e fuori la scena. Un appuntamento che rientra nella Stagione teatrale 2025.26 intitolata Rinascenza con la codirezione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari.

La prima nazionale di questa nuova produzione firmata Teatri di Bari e Compagnia CasaTeatro è uno spettacolo che “mette al centro l’attore attraversato da personaggi, apparizioni, esistenze gioiosamente tragiche e grottesche, sospese tra lo smarrimento di dover vivere e il tentativo di conformarsi. Dall’amore, vissuto, interrotto, negato, invocato. Dalla solitudine che appare come un castigo per rivelarsi poi forse anche un dono. Da Dio, amato, vissuto, negato, invocato. Uno spettacolo che nasce come un gesto di scambio verso chi guarda” descrive così Del Giudice il suo spettacolo “al centro il teatro, specchio che ci mostra la vita e ci tiene incollati a guardare il mistero della sua miseria e della sua luce e … i sogni, la musica, la preghiera, l’amore. Tutto l’infinito che è negli uomini…”.

Piera Del Giudice è attrice per il teatro in produzioni Teatri di Bari e Compagnia CasaTeatro da lei fondata e diretta dal 2012, ha frequentato la scuola di Alta Formazione Repertorio diretta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera e dal 2025 è tra i quindici allievi del progetto triennale Repertorio al Teatro Metastasio di Prato diretto da Danio Manfredini e Vincenzo Del Prete. Ha recitato in cortometraggi di registi pugliesi come Mario Bucci, Martina De Tommaso, Vincenzo Ardito e Andrea Gadaleta. Ha collaborato all’interno del progetto Sala Prove I.P.M. Fornelli per vent’anni dove è più volte andata in scena con la compagnia di detenuti attori. È attualmente impegnata come attrice in produzioni curate da Molino d’Arte e organizza workshop di alta formazione attoriale in tutta Italia e nello spazio da lei gestito a Matera che prende il nome dall’omonima compagnia CasaTeatro.

Botteghino

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, attivo tutti i giorni dalle 17 alle 20 tranne il lunedì), nei punti vendita e online sul circuito Vivaticket. Per informazioni: 392 163 87 82 e info@cittadellartisti.it.

La Stagione teatrale Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.