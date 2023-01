Mola di Bari, al via “Oste di Strada” per i giovani operatori della ristorazione

«L’Oste di strada sarà un operatore della ristorazione addetto all’allestimento della sala e alla somministrazione di cibi e bevande in chiave innovativa, specificamente dedicata a preparazioni e attività svolte “on the road” attraverso attività svolte sui food truck ed eventi e contesti dedicati allo street food», spiega Fabio Gelao, presidente del consorzio Elpendù. «Nella storia antica e moderna, l’oste ha rappresentato una figura che oltre ai valori più squisitamente professionali possiede da sempre la capacità di accompagnare il cliente con empatia, partecipazione e condivisione. In una chiave più innovativa e al passo coi tempi, con questo corso, si intende formare una figura professionalmente e umanamente completa capace di operare in contesti non convenzionali e al passo con le evoluzioni del settore del food and beverage a livello nazionale e locale. Al termine dei tre anni e al superamento degli esami finali, ogni allievo riceverà una Qualifica Professionale di “Operatore della ristorazione” spendibile nel mercato del lavoro in Italia e in Europa».