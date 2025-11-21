Modugno, il 30 novembre va in scena “88 frequenze”



Con “88 frequenze” prende il via “Diversamente Comici – Terzo Cambi@mento”, la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Fava di Modugno: il teatro come luogo di leggerezza, riflessione e inclusione

MODUGNO (BA) – Riparte il 30 novembre, per proseguire fino a maggio 2026, la nuova stagione del Teatro Fava di Modugno quest’anno intitolata Diversamente Comici – Terzo Cambi@mento con la direzione artistica di Michele Bia. Un progetto che, anno dopo anno, si è affermato come punto di riferimento culturale per la città nel segno di un teatro capace di affrontare i temi del nostro tempo con leggerezza e profondità, nel solco di una comicità che non si limita a divertire ma che diventa strumento di riflessione.

Organizzata da On Stage – Laboratorio delle Arti Sceniche, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Modugno e la collaborazione di Presidio del Libro, Ute, Centro Antiviolenza Agar, Fidapa e la Biblioteca Carlo Perrone, la nuova stagione 2025/26 si annuncia come un caleidoscopio di linguaggi: teatro, musica, cinema, incontri letterari e momenti di confronto che si intrecciano in una proposta culturale ricca e trasversale.

Domenica 30 novembre, alle ore 19.00, al Teatro Fava andrà in scena “88 frequenze” di Eliana Rotella, con Antonella Carone per la Regia di Giulia Sangiorgio. Si tratta di una storia di genio femminile e pregiudizio, che intreccia teatro, memoria e scienza ricordando la figura straordinaria di Hedy Lamarr.

88 frequenze, come il numero dei tasti del pianoforte

queste le basi del secret communication system presentato nel giugno 1941 da Hedy Lamarr all’ufficio brevetti americano. La diva di Hollywood, definita “la donna più bella del mondo”, aveva brevettato un complicato sistema anti-radar. Inconcepibile, per i membri dell’Inventor’s Council, che l’attrice in topless del contestato film “Estasi” del ‘33 potesse essere anche un genio dell’ingegneria bellica. Solo a partire dagli anni ’80, con la cancellazione del segreto militare sul brevetto, hanno cominciato a diffondersi le tecnologie basate sulla sua invenzione, tra cui il moderno Wi-Fi. Un’invenzione da 31 miliardi di dollari che non le fu mai riconosciuta, se non quando era troppo tardi.

Uno spettacolo offerto dal Centro Antiviolenza Agar in collaborazione con il Comune di Modugno e On stage – Teatro Fava, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Spettacolo a ingresso libero. Obbligatoria la prenotazione