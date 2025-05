A Mesagne il docufilm “Materia Viva”

Nell’auditorium del Castello di Mesagne, il 13 maggio 2025 un evento promosso da CETMA, Enea ed Erion WEEE dedicato alle Istituzioni e agli studenti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto riciclo dei RAEE

MESAGNE (BR) – Il 13 maggio 2025 a partire dalle 9.30, nell’auditorium del Castello di Mesagne , si terrà l’evento “Materia Viva: il contributo del riciclo all’economia circolare e il ruolo dei cittadini e delle nuove generazioni”. In una mattinata ricca di contributi ci sarà anche la proiezione del docufilm “Materia Viva”, prodotto da Erion WEEE, consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e Libero Produzioni.

Materia Viva

è un docufilm della durata di 65 minuti, girato tra Italia, Spagna e Stati Uniti tra il 2022 e il 2023. Attraverso la voce di esperti e di noti personaggi del cinema, della cultura, dello sport e dello spettacolo, tra cui Susan Sarandon, Carlo Conti, Federica Pellegrini, Irene Grandi e molti altri, il film sensibilizza sull’importanza di un corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sottolineando come anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire concretamente a una transizione all’economia circolare.

L’evento – rivolto in particolare agli alunni delle scuole secondarie, alla cittadinanza e alle istituzioni – è promosso da ENEA e CETMA, in collaborazione con Erion WEEE e con il sostegno di ICESP (Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare) e DIPAR (Distretto Ambiente e Riutilizzo). Ha ottenuto il Patrocinio di Regione Puglia, della Provincia di Brindisi e del Comune di Mesagne e ha il supporto media di EconomiaCircolare.com.

La mattina del 13 maggio si aprirà con il benvenuto di Giorgio Arienti, direttore generale di Erion WEEE, e Roberto Morabito, presidente del CETMA, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Serena Triggiani, assessora ambiente Regione Puglia (TBC) e Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne (TBC). Si prosegue con una tavola rotonda, moderata da Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, alla quale parteciperanno:

• Marco Alvisi – Direttore Generale del CETMA

• Lorenzo Ferrara – Presidente Distretto Ambiente e Riutilizzo;

• Marco Tammaro, responsabile del Laboratorio Tecnologie per Rifiuti e Materie Prime Seconde (SSPT-EC-RMP) ENEA;

• Paola Sposato, coordinamento piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (ICESP), ENEA;

• Alessandra De Santis, presidente di Editrice Circolare Soc. Coop.

Nella stessa mattina, i cittadini, gli studenti e gli ospiti del convegno potranno assistere alla proiezione di Materia Viva.

Il form per l’iscrizione delle scuole è disponibile sul sito https://erionweee.it/it/materia-viva-a-mesagne/.

Con questa iniziativa, Erion WEEE e i partner dell’evento in particolare confermano l’impegno nel promuovere la cultura del riciclo e nel coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Dichiarazioni

“Con Materia Viva vogliamo parlare direttamente ai cittadini, e in particolare ai più giovani, per mostrare come i nostri comportamenti quotidiani possano davvero fare la differenza” – afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, il principale Consorzio italiano dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). – “Il corretto riciclo dei RAEE non è solo un gesto di responsabilità ambientale, ma un’opportunità concreta per recuperare risorse scarse e ridurre l’impatto sul Pianeta.

Siamo orgogliosi di portare questa iniziativa a Mesagne, un territorio attento ai temi della sostenibilità, e di farlo con il coinvolgimento delle scuole, perché è proprio dalla consapevolezza delle nuove generazioni che può nascere un cambiamento reale.”

“Portare Materia Viva nel territorio pugliese significa connettere ricerca, industria e cittadinanza in un dialogo concreto sull’economia circolare – ha dichiarato Roberto Morabito, presidente Cetma –. Come centro di ricerca attivo da anni, anche sul riuso dei materiali ed eco-design, riteniamo fondamentale costruire occasioni come questa, capaci di avvicinare i giovani e la cittadinanza tutta ai temi ambientali, con strumenti divulgativi e coinvolgenti. Solo investendo nella consapevolezza collettiva infatti possiamo trasformare l’innovazione in cambiamento reale».

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Domestiche.

Erion WEEE fa parte di Erion, Sistema multi-consortile no profit per la gestione di differenti tipologie di rifiuti: dai prodotti elettronici alle batterie, dagli imballaggi ai prodotti del tabacco e ai prodotti tessili, con un solido patrimonio in termini di autorevolezza, efficienza e qualità. Erion WEEE inoltre rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce inoltre l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.