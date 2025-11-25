Mercatino del Gusto di Maglie, il 28 e 29 novembre al Museo paleontologico “L’Alca”

MAGLIE (LE) – Venticinque anni di storia per tracciare una strada, un percorso che ha fatto scuola. E che, lungi dall’ossidarsi, viene oggi studiato come una case history di successo: un esempio da emulare in materia di promozione turistica, di valorizzazione matura e compiuta del patrimonio enogastronomico di un territorio, di attrattività nei confronti di potenziali viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, e senso di familiarità con il territorio che stanno visitando: non emozioni da bruciare in un attimo.

A un quarto di secolo dalla prima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, l’omonima associazione, in collaborazione con Pugliapromozione, organizza una due giorni di convegni, workshop e incontri dedicati al confronto, tra bilanci e prospettive, sui temi del cibo, del turismo, dell’arte, della cultura del progetto, dell’accoglienza.

Appuntamento il 28 e 29 novembre prossimi al Museo paleontologico “L’Alca” di Maglie per fare il punto su quanto è stato fatto e sulla prossima direzione da intraprendere per continuare a diffondere l’immagine e la visione di una Puglia che oggi – anche grazie a quel solco inaugurato venticinque anni fa dal Mercatino – è diventata una delle destinazioni turistiche più ambite del mondo: non solo per il mare, per la bellezza dei suoi borghi, per la cucina, ma anche per la naturale propensione dei suoi abitanti all’accoglienza e per la loro capacità di vedere “lungo” e trasformare la tradizione in impresa innovativa. Anche micro: grazie alla promozione – ed ecco l’idea vincente del Mercatino, già 25 anni fa – dello street food, delle produzioni alimentari tipiche, delle cantine e dei birrifici artigianali, contaminando all’insegna della cultura del progetto il piacere del gusto con le arti: musica, cinema, fotografia, letteratura, teatro.

Una “chiamata alle armi” che venticinque anni fa è riuscita ad annullare virtuosamente, in un sol colpo, le distanze geografiche di una regione estremamente variegata nei suoi molteplici micro-habitat, ma senza produrre tabule rase e omologazione: al contrario. E ogni anno – negli ultimi dieci – partendo da una parola-chiave, un “grimaldello” capace di generare riflessioni e far nascere idee:

CURA • GIOIA • BELLEZZA • BARATTO • TOP & POP LIFE

REPUTAZIONE • GRATITUDINE • DUREVOLEZZA • DETTAGLIO

I FONDAMENTALI • RIGENERAZIONE

“Il Mercatino è, da sempre, un laboratorio di esperienze e di linguaggi: un luogo dove il cibo diventa racconto, la convivialità diventa cultura, e le parole chiave di ogni edizione interpretano l’evoluzione dei tempi, restando però radicate nella realtà e nei valori condivisi”, spiegano i suoi ideatori e organizzatori Michele Bruno, Salvatore Santese, Giacomo Mojoli, Antonio Guarini. “È questa la sua forza: rinnovarsi senza tradirsi, crescere restando fedele alla propria anima”. Non a caso, nel 2023, il Mercatino del Gusto è stato protagonista di un progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Oxford Brookes University, unica manifestazione in Europa – insieme a un’altra iniziativa inglese – selezionata per lo studio “Food Festivals, Place and Well-being”.

La ricerca ha indagato il legame profondo tra festival enogastronomici e benessere personale e collettivo: sociale, emotivo, spirituale, mentale e fisico. Risultato? Il Mercatino genera benessere a tutti i livelli: in termini di possibilità di stare bene con se stessi, con gli altri, con il territorio: senso di comunità, insomma. Un dato confermato dalle 400mila visite rilevate da Vodafone Analytics nell’edizione 2025 del Mercatino, tenutasi dall’1 al 6 agosto, che ha registrato un incremento del 15% di visitatori unici rispetto all’anno precedente: appassionati e appassionate (in crescita) con buone capacità di spesa, capaci di usare con padronanza le tecnologie digitali, provenienti in prevalenza da Paesi europei. Un pubblico sempre più ampio e consapevole, dunque, che riconosce nel Mercatino del Gusto di Maglie un punto di riferimento autentico dell’enogastronomia pugliese, una storia capace di incarnare un esempio virtuoso per tutte le manifestazioni di settore italiane (per maggiori info https://www.mercatinodelgusto.it).

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDì 28 NOVEMBRE, ORE 9.30

Il turismo cambia il mondo:

tra paesaggi, cibo e rivoluzione digitale

Il Mercatino del Gusto è un’idea diversa di rappresentare il nostro territorio.

Fin dall’inizio è stato movimento, dinamismo, incontri, relazioni, scambi

promuovendo le eccellenze in modo trasversale

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Salvatore SANTESE – Presidente Associazione Mercatino del Gusto

Mario VADRUCCI – Presidente CCIAA

Ernesto TOMA – Sindaco di Maglie

Presentano

Jessica NIGLIO

Francesco ZOMPÌ

“Storie virtuose ed esperienze imprenditoriali”

Maurizio GUAGNANO – Libreria Liberrima

La cultura nutre

Luciana DELLE DONNE – Made in Carcere

Intelligenza artigianale, tra visione e progettualità

Matteo MARTINUCCI – Martinucci Laboratory

Il pasticciotto evoluzione e valorizzazione dell’identità salentina

Aldo REHO – InMare

Reinventarsi imprenditori e pescatori

VENERDì 28 NOVEMBRE, ORE 16

Mercatino del Gusto

e progettualità futura

Dal “pensare facendo” alla rigenerazione della cultura del progetto

Dal Design thinking come metodo alla contaminazione con l’IA

Introduzione di Giacomo MOJOLI

Sarà l’originalità dell’offerta a ridisegnare e ridefinire la domanda, e non viceversa.

Moderano

Leda CESARI – giornalista

Rosario TORNESELLO – direttore Nuovo Quotidiano di Puglia

Relatori e relatrici

Cosimo ACCOTO

Filosofo tech e ricercatore affiliato al MIT Boston

IA tra tecnica e cultura

Bianca BRONZINO

Pugliapromozione, Responsabile Innovazione e Transizione Digitale

Gianluca PALMA – La Scatola di Latta

Rigenerazione territoriale e della comunità

Jenni PERLANGELI

Ricercatore Università Bocconi

Comunicazione e branding tra sostenibilità e food

Gianluca ZURLO

Project Manager Puglia Walking Art

SABATO 29 NOVEMBRE, ORE 9.30

Workshop – Le alleanze di pensiero: Dallo storytelling allo storydoing.

Un incontro generativo tra reti e relazioni. Modelli innovativi che si narrano

attraverso ciò che fanno, processi capaci di rigenerare e ispirare, connettendo la Puglia ad altri sistemi e territori originali.

Conducono

Giacomo MOJOLI – disegnatore di idee

Sergio RIZZO – giornalista

Case history

Sostenibilità socio-culturale negli eventi enogastronomici

Valentina ALBANESE Università Insubria – Como

L’arte e il design volano di promozione e visione futura

Cintya CONCARI & Roberto MARCATTI

Curatori delle mostre del MdG

Vino, territorio, consumi, costume e futuro

Anna GENNARI

P.R. Event & Hospitality Manager Produttori di Manduria

Raccontare la bellezza dell’innovazione partendo dalla tradizione

Loretta MARTELLA

Responsabile FAI Abbazia di Santa Maria di Cerrate

IA per personalizzare l’esperienza degli eventi

Luca MIACOLA

SNATO srl

Accoglienza e turismo

Domenico SCORDARI

Imprenditore Naturalis Bio Resort

SABATO 29 NOVEMBRE, ORE 16

Il design, il saper fare, il ben fatto: dar senso alle cose

Non c’è patrimonio enogastronomico senza persone

capaci di generarlo e custodirlo

Fin dalle origini la cultura del progetto ha fatto da bussola

per interpretare cibo, turismo ed eventi

Presentano

Michele BRUNO – ideatore del Mercatino del Gusto

Antonella MILLARTE – giornalista enogastronomica

Il vitigno paesaggio e l’enoturismo

Gaetano MARANGELLI

La tradizione delle luminarie si rinnova sotto nuove forme

Lucio MARIANO

Illustrazione e video-racconto come strumenti di comunicazione

Valentina D’ANDREA & Giuseppe PEZZULLA

Il design e l’outdoor al servizio del territorio

Pasquale RESCIO

Il capocollo: una storia di famiglia

Giuseppe SANTORO

Pensare in grande e rimanere se stessi

Pietro ZITO

Conclusioni strategiche

Giacomo MOJOLI – disegnatore di idee

Salvatore SANTESE – presidente Mercatino del Gusto