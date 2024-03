Martano, Solenne Via Crucis Vivente: il 27 marzo la 40esima edizione

MARTANO (LE) – Anche quest’anno, la Parrocchia di Maria SS. del Rosario in Martano, provincia di Lecce, ripropone, nella giornata mercoledì santo, 27 marzo 2024, la Solenne Via Crucis Vivente, giunta ormai alla sua 40^edizione

Riconosciuta come una delle più belle e suggestive rappresentazioni sacre che in questo periodo caratterizzano la vita delle comunità salentine, la Solenne Via Crucis Vivente di Martano, gode dei patrocini dell’Amministrazione Comunale, della Provincia di Lecce (Prot. n° 8292/2024) e della Regione Puglia.

Circa 200 personaggi in costume d’epoca, sotto la guida spirituale del parroco don Donato Manca e quella artistica del regista Totino Stella, faranno rivivere in modo il più possibile attinente ai Vangeli, gli ultimi momenti della vita di Gesù in terra.

Il Cristo, impersonato da Gregorio Laganà, dopo aver istituito l’Eucarestia nel corso dell’ultima cena, aver pregato nel Getsemani ed esser stato condannato da Pilato (Masssimo Gallinaro), stazioni rappresentate in piazzetta Matteotti, antistante il palazzo municipale e la Parrocchia, percorrerà tra due ali di folla, le suggestive vie del centro storico di Martano.

Nel corso del suo cammino, incontrerà i personaggi che i Vangeli riportano: sua Madre (Maria AssuntaSaracino), il Cireneo (Cosimo Nocco), la Veronica (Fernanda Di Bari), le pie donne… sino ad arrivare al Golgòta, scenograficamente allestito presso il cimitero comunale, dove verrà crocifisso tra lo scherno deisoldati, dei giudei e dei sommi sacerdoti e infine deposto nel sepolcro in attesa della resurrezione.

Riproposte anche quest’anno, le scene del “pentimento di Giuda” (Tiziano Merola) e la “Resurrezione”, oltre che, novità assoluta, il dialogo tra i ladroni, che renderanno ancor più suggestiva la manifestazione.

La Solenne Via Crucis Vivente sarà, quest’anno, dedicata alla memoria di Don Cesare Palma, parroco promotore dell’iniziativa, e al ricordo di Paolo Perrotta, ideatore e benefattore oltre che volontario attivo.

Il pio esercizio verrà vissuto pienamente grazie all’impegno di ogni “volontario”, che in modo semplice e realistico, riuscirà a far vivere e trasmettere il messaggio intenso della fede riposta: attraverso la sua passione e morte, il Risorto, ci fa rinascere a via nuova!

Martedì 26 marzo alle ore 12 si terrà presso la Sal Conferenze di Palazzo Adorno a Lecce la conferenza stampa di presentazione della 40^ edizione della Solenne Via Crucis Vivente

Interverranno in conferenza stampa:

Don Donato Manca – parroco Maria SS. del Rosario

Totino Stella – regista

Leonardo Caracuta – organizzatore

Gregorio Lagana’ – personaggio Gesù

Fabio Tarantino – sindaco di Martano

Antonella Tremolizzo – vicesindaca di Martano

Andrea Aprile – consigliere con delega alla Cultura

Antonio Leo – vicepresidente Provincia di Lecce