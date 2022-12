“Donne all’Opera: il canto, la vita” in scena a Manfredonia

Oggi al Teatro Comunale “Lucio Dalla” il concerto teatrale tutto al femminile con Francesca Rinaldi, Laura Ligori e Tiziana Irti

MANFREDONIA – La Stagione di Prosa della Città di Manfredonia fa un omaggio alla grande Opera lirica. Oggi, mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” spazio alla lirica all’interno della Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di Manfredonia.Andrà in scena “Donne all’Opera: il canto, la vita” della compagnia Bottega degli Apocrifi. Un connubio di canto, musica e parole per un concerto teatrale tutto al femminile con Francesca Rinaldi (soprano), Laura Ligori (pianoforte) e Tiziana Irti (voce recitante).

Un soprano, una giovane pianista e un’attrice ci faranno immergere tra le pieghe di alcune delle più celebri opere liriche e ci doneranno occhi nuovi per guardarle.

Francesca Rinaldi e Tiziana Irti ci condurranno per mano a incontrare Butterfly, Almirena, Santuzza, Pamyra, Desdemona, Manon Lescaut, Tosca… viaggeremo attraverso la loro fragilità, la loro determinazione, la loro disperazione, la loro passione e il loro amore che, sempre, è la loro forza. Alcune di esse ci apriranno le porte della loro vita, ci inviteranno a esplorarla fino a scoprire come sono arrivate a farsi musica in scena diventando eterne.

Prezzo singoli biglietti:

Platea I settore Intero € 13 – Ridotto € 11;

Platea II settore Intero € 11 – Ridotto € 9;

Galleria € 8.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce, Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it

La Stagione di Prosa 2022-2023 è ideata e voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura.