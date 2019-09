Manfredonia, “Carosello” di musica e sapori con lo SPI

Martedì 24 settembre, dalle ore 18, Corso Manfredi si colorerà di stand, musica e sapori. Iniziativa di FLAI Cgil e SPI Cgil: e in piazza arriva “Nello”, il pullmino rosso dei diritti

MANFREDONIA (FG) – Un vero e proprio “Carosello” di musica, sapori e diritti: è quello che andrà in scena martedì 24 settembre 2019, in Corso Manfredi a Manfredonia, dalle ore 18, angolo ingresso Castello. Assieme alle bandiere di FLAI Cgil e SPI Cgil, ci saranno gli stand del gusto e “Nello”, il pullmino dei diritti dove lavoratori e pensionati potranno avere gratuitamente consulenza e assistenza riguardo alla propria situazione contributiva e pensionistica. Alle ore 18, prenderà il via “Mi cibo da mani libere”, il dibattito sull’iniziativa che SPI Cgil e Flai Cgil stanno portando nelle piazze di tutta la Puglia per promuovere il connubio tra il mangiar sano e il sostegno a una filiera etica, contro lo sfruttamento dei lavoratori.