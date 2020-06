Maltempo, Abaterusso (Senso Civico): “Disastro enorme. Intervenire deve essere una priorità”

LECCE – “Fa male vedere come l’ondata di maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su tutto il territorio regionale, dal Gargano al Salento, stia provocando gravi danni alle colture agricole con ricadute sui raccolti e inevitabili conseguenze economiche per le aziende. Una situazione molto grave, quella che si sta delineando, che si ripercuote principalmente su un settore già fortemente indebolito dall’emergenza fitosanitaria (xylella) e sanitaria (Covid-19).

Le conseguenze sull’agricoltura di questa ondata di maltempo, come denunciato anche dalle associazioni di categoria, rischiano di compromettere mesi di lavoro e di mettere in ginocchio un intero settore economico. È necessario intervenire con urgenza. Chiedo pertanto al Presidente Emiliano di attivarsi per dichiarare lo stato di calamità naturale, strumento più idoneo per rispondere in maniera concreta ed efficace alle necessità che ci troviamo di fronte, e mettere in atto provvedimenti straordinari per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle imprese colpite“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso, consigliere regionale di Senso Civico e segretario regionale Articolo Uno Puglia.