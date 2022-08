Maglie, “Chiari di luna”: “Il canto di Ulisse” con Flavio Albanese e Le Faraualla

Domani, giovedì 18 agosto, a Villa Tamborino lo spettacolo-concerto per attore e voci da Omero

MAGLIE (LE) – Ancora un appuntamento agostano per “Chiari di Luna”, festival teatrale in corso a Villa Tamborino, a Maglie, che si avvale della direzione artistica di Massimo Giordano – con la collaborazione di Pietro Valenti – e del sostegno del Ministero della Cultura. Lo spettacolo-concerto per attore e voci da Omero in programma domani, prodotto dalla Compagnia del Sole, si chiama “Il canto di Ulisse”, è una prima rappresentazione assoluta e vede sul palco Flavio Albanese e Le Faraualla. La regia è di Marinella Anaclerio.

«Andiamo a fare un viaggio nella terra dei Giganti? Volete imparare dalla Maga Circe gli ingredienti per fare la pozione magica che trasforma gli uomini in animali? Sapete come si chiama l’indovino cieco che prevede il futuro? Sapete dove possiamo trovare Tiresia? Avete mai sentito il famoso canto delle Sirene? Lo vorreste sentire? Sapete quanti piedi ha il drago Scilla? Dodici! E quante teste? Sei!»

Flavio Albanese inizia così il suo viaggio nel mondo di Ulisse, invitando gli spettatori ad “entrare” nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da dèi, creature magiche e suoni. Protagonista dello spettacolo è la parola e il canto polifonico dal vivo del quartetto vocale Faraualla, che da anni si impegna nella ricerca dell’uso della vocecome strumento. Attraverso il racconto e la pratica della polifonia ricercata nelle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti, le suggestioni di questo viaggio mitologico si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del mito e degli interpreti. Fonica e luci a cura di Luna Mariotti e Antonio Venitucci, organizzazione di Dario Giliberti, direttore di produzione Caterina Wierdis.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 (porte aperte alle 20.45; non verrà consentito l’accesso a spettacolo iniziato). I ticket, del costo di 12 euro (più un euro di prevendita), si potranno acquistare da “Cartel”, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551), oppure su diyticket.it (call center 060406); al botteghino di Villa Tamborino, invece, saranno disponibili dalle 19 nel giorno dello spettacolo.

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “Chiari di Luna”, si avvale del patrocinio del Comune di Maglie, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Università del Salento, del Museo e biblioteca comunali “l’Alca” di Maglie, dell’Unione dei Comuni dell’entroterra idruntino, del Gal “Porta a Levante”, del Sac “Serre salentine”, di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Lecce in collaborazione con “Belpaese”, “Otse Cultura-Territorio”, Corte de’ Miracoli, Mercatino del Gusto, Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, Soroptimist International Club Maglie, Fondazione “Francesca Capece”. “Chiari di luna” aderisce infine a “italiafestival” e al distretto produttivo Puglia Creativa.

