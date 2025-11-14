Lucera Jazz & Wine Festival, dal 27 al 29 novembre 2025

Lucera Jazz & Wine Festival si terrà nelle corti e le chiese storiche lucerine. Due concerti al giorno accompagnati dalle degustazioni di vino e prodotti tipici dell’agro della Capitale della Cultura Pugliese 2025

LUCERA – Un calice di buon vino rosso degustato nel cortile di un palazzo storico o in un’altrettanto storica chiesa mentre si ascolta dell’ottimo jazz. Se questo è il vostro desiderio, il Lucera Jazz & Wine Festival è pronto a soddisfarlo.

La Capitale della Cultura della Puglia 2025 ospiterà, dal 27 al 29 novembre, l’evento musicale che connette e incrocia la passione per il vino a quella per la musica in contesti assai suggestive. A Palazzo Cavalli e a Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle il jazz incontra il Cacc’e Mmitt DOP, il prodotto tipico dei vigneti lucerini nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dal riconoscimento della DOC.

Concerti di artisti nazionali e internazionali si fondono con degustazioni e narrazioni, creando un dialogo tra musica, architettura e comunità.

Un festival lento e raffinato, dove cultura e piacere si intrecciano, trasformando l’ascolto in scoperta e ogni nota in un invito a rallentare e assaporare l’atmosfera unica del luogo.

Un’esperienza sensoriale tra storia e paesaggio tutta da vivere nella città antica di Lucera e nelle sue meravigliose corti.

Si parte giovedì 27 Novembre

alle 21.00 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle, con il concerto inaugurale di Dena De Rose Trio con Giulio Scianatico, al contrabbasso, e Nicola Angelucci, alla batteria.

Alle 22.30, nella Corte di Palazzo Cavalli, si esibirà il Carmelo Tartamella Django Clan: Carmelo Tartamella, chitarra solista; Roberto Antona, chitarra ritmica; Lenny Scalvini, contrabbasso.

Venerdì 28, alle 19.00 nella Corte di Palazzo Cavalli sarà la volta del Roberto Gervasi Trio: Roberto Gervasi, fisarmonica; Jan Toninelli, contrabbasso; Leonardo Badiali, batteria.

Alle 21.00 appuntamento alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle per ascoltare la New Orleans Blue Blowers, composta da: Gabbo Freitas, trombone; Mauro Porro, piano; Mauro Mengotto, batteria; Martino Pellegrino, banjo; Fabio Prina, tuba; Davide Vincenzi, alto sax e clarinetto.

Doppio concerto anche sabato 29. Alle 19.00, nella Corte di Palazzo Cavalli si esibirà il Marta de Leo Quintet: Marta de Leo, voce; Leonardo Concina, piano; Gianluca Palazzo, chitarra; Jan Toninelli, contrabbasso; Leonardo Badiali, batteria.

E alle 21.00 I concerto finale, ospitato al Teatro dell’Opera, della Antonio Ciacca Special Edition. Ad accompagnare Il pianista, compositore e direttore d’orchestra italo americano Antonio Ciacca, che è anche il direttore artistico del Lucera Jazz & Wine Festival, ci saranno: Rick Margitza, sax tenore; Dennis Jeter, voce; Patrik Boman, basso; Luca Santaniello, batteria; Marta de Leo, tap dance.

In occasione di tutti i concerti sarà allestito lo spazio Food&Wine realizzato in collaborazione con le Cantine di Lucera, l’Associazione Italiano Sommelier e la Pro Loco lucerina. A curare i contenuti esperienziali delle degustazioni sarà Massimo Ferosi, chef del ristornate lucerino Il presidente.

Il Lucera Jazz & Wine Festival è promosso dalla Città di Lucera, la Regione Puglia e Puglia Culture, con il support del Comitato dei Promotori Lucera Capitale e la collaborazione di: Agenzia Scopro, Pro Loco di Lucera, AIS Puglia e Strumenti e Figure.