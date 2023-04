Lucera, il 15 aprile 2023 concerto di Morgan

Con l’evento al Teatro dell’Opera proseguono le celebrazioni per i 25 anni di attività della Compagnia Strumenti e Figure

LUCERA – La festa continua con Morgan. La Compagnia Strumenti e Figure prosegue le celebrazioni per i suoi 25 anni di attività con un altro imperdibile appuntamento musicale a Lucera, città in cui un gruppo di giovani animati dalla passione per l’arte sono diventati professionisti affermati.

Dopo il successo della serata con Dolcenera per il tradizionale Concerto di San Giuseppe, sabato 15 aprile, alle 21, il sipario del Teatro dell’Opera si aprirà per Marco Castoldi, in arte Morgan, accompagnato dalla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio.

L’evento, che segue di pochi giorni “StraMorgan”, il grande show musicale in onda su Rai2, si annuncia come un irripetibile viaggio tra generi e linguaggi musicali diversi che si intersecano, proprio nello stile eclettico e poliedrico che contraddistingue il cantautore, polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale, talent scout e fondatore dei Bluvertigo.

E così, sarà suggestivo il passaggio dalle cover del grande cantautorato italiano del passato, con brani di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Domenico Modugno e Franco Battiato, ai successi dei Bluvertigo e a quelli dello stesso Morgan come solista.

“Sarà un’altalena di emozioni – afferma Francesco Finizio – tra riproposizioni, riletture e cambi di prospettiva che possono riuscire solo a Morgan, la cui produzione abbraccia molti ambiti musicali e tende alla divulgazione di musica di qualità e alla riscoperta di grandi cantautori italiani. Perciò siamo certi che questo concerto affascinerà e coinvolgerà in modo particolare il pubblico”.

Quello di sabato prossimo è il secondo dei tre gli eventi organizzati per il 25° di Strumenti e Figure in collaborazione con Murialdomani e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Cdb produzioni e di Barley Arts.

Per informazioni sul biglietto di questa data e per la prossima con Mario Venuti (6 maggio), si può contattare il numero 06.92919780.