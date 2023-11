Locorotondo, il 12 novembre Job Day “Il turismo delle radici”

Presso il Museo Perle di Memoria l’evento che si inserisce nell’offerta di Orientamento prevista dal Comune di Locorotondo all’interno dell’avviso regionale Punti Cardinali

LOCOROTONDO (BA) – Il Comune di Locorotondo insieme ai partner del progetto “Orientativamente” vincitore del bando “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” invita tutti gli operatori del settore e chiunque sia interessato al Convegno “Il Turismo delle Radici: Job Day dedicato all’esplorazione del turismo delle origini” in programma il 12 novembre a Locorotondo dalle 10 alle 17 presso il Museo Perle di Memoria, Via dei Templari.

Il Turismo delle Radici è una forma di turismo che si basa sulla restituzione e l’arricchimento culturale, linguistico ed economico che coinvolge le comunità di emigranti, viaggiatori fortemente coinvolti in termine emotivi e relazionali con la propria terra di origine. Il convegno sarà un’occasione per approfondire il tema del viaggio non più inteso come semplice vacanza ma come esplorazione e ricostruzione: attraverso la lingua, la religione, le feste tradizionali, la musica, il cibo, i musei dell’emigrazione, le persone si riconnettono con la loro identità, ricostruendo storie di famiglia e approfondendo la cultura di origine dei propri antenati.

La giornata si articolerà in due momenti.

La mattina sarà dedicata all’esplorazione di questo affascinante tema grazie ai contributi dei relatori che interverranno. Nel pomeriggio, i presenti e coloro che si saranno registrati preventivamente, avranno l’opportunità di partecipare alla visita guidata del Museo Perle di Memoria. Un’occasione unica per conoscere e comprendere meglio il lavoro del museo nell’ambito di strategie legate al Turismo delle Radici.

Programma degli interventi:

– dott.ssa Ermelinda Prete, Assessore turismo e cultura del Comune di Locorotondo, introdurrà il convegno con i saluti istituzionali e parlerà di “Pianificazione istituzionale a supporto del turismo delle radici”;

– Dott. Attilio Ardito, Presidente APS Raíz Italiana, parlerà delle potenzialità di questa nuova forma di turismo con un intervento sul tema “Il turismo delle radici: una nuova opportunità per il settore turistico della Valle d’Itria”;

– Dott. ssa Giorgia Salicandro, giornalista e autrice di “Guida alle Radici Italiane” Raiz Italiana 2023 (Vol. III in uscita), parlerà del potere narrativo dei viaggi delle radici con il suo intervento dal titolo “Raccontare i viaggi delle radici”;

– Dott.ssa Rita Piccinni, guida turistica certificata della Regione Puglia e travel designer parlerà di turismo che si muove verso l’interno, verso il centro e le origini con un intervento dal titolo “Itinerari turistici: un tour alla scoperta delleproprie origini”;

– Dott.ssa Ornella Galasso, Project Designer GAL Valle d’Itria, parlerà delle opportunità per il nostro territorio con un intervento sul “Il turismo delle radici: una opportunità per le aree rurali”;

– Dott.ssa Franca Perillo, responsabile Infopoint Turistico Locorotondo, parlerà del ruolo dell’infopoint nel rafforzare il legame tra turismo, territorio e tradizioni.

L’evento è gratuito ed è rivolto a operatori del settore turistico, appassionati, studiosi e chiunque sia interessato a scoprire e promuovere questa nuova forma di turismo dalle grandi potenzialità.