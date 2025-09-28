Locomotive Jazz Festival, i primi eventi dell’Autunno 2025

Locomotive Jazz Festival apre gli spettacoli autunnali con un viaggio tra emozioni, incontri e note indimenticabili

LECCE – Dal Teatro Apollo alle chiese più suggestive, cinque giorni di concerti con i grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale. Come annunciato nei mesi scorsi, il Locomotive Jazz Festival, dopo le emozioni degli spettacoli itineranti e l’indimenticabile Alba Locomotive con Brunori Sas, festeggia il traguardo delle venti edizioni con una programmazione speciale nei teatri e in altri luoghi iconici, portando in Puglia alcuni dei protagonisti più amati del panorama musicale internazionale.

In cartellone circa 15 concerti in 5 giorni con appuntamenti distribuiti tra Lecce – Teatro Apollo e alcune chiese che ospiteranno i concerti mattutini – e altre location simbolo del territorio.

I primi nomi annunciati confermano la qualità della programmazione

il 28 novembre al Teatro Apollo sarà protagonista Fabrizio Bosso con un progetto-omaggio a Pino Daniele; il 29 novembre, sempre al Teatro Apollo, salirà sul palco Dardust; mentre il 6 dicembre, sempre nello storico teatro leccese, toccherà alla straordinaria voce di Sarah Jane Morris, accompagnata dai Solis String Quartet.

Un modo originale per celebrare 20 edizioni di Locomotive Jazz Festival, tra note che raccontano storie, luoghi che diventano palcoscenico ed emozioni che uniscono pubblico e artisti in un unico grande viaggio musicale.