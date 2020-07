L’Inferno di Dante nella ‘selva’ di Orsara

Sei reading letterari interpretati nel Bosco dell’Acquara dal 24 luglio all’8 agosto. L’evento organizzato dal Comune di Orsara in collaborazione con Argot produzioni. E il FineConfine Festival porta anche Vanessa Scalera a Orsara e Montaguto. L’attrice della serie tv “Imma Tataranni” impegnata nell’Antigone e col Re Lear

ORSARA DI PUGLIA (FG) – Rileggere e interpretare “L’Inferno” di Dante Alighieri in un bosco, quello dell’Acquara. A Orsara di Puglia, il 24 luglio, andrà in scena “L’Inferno all’Acquara”. Alle ore 18, in prossimità del tramonto, in una radura abbracciata tutto intorno dagli alberi del bosco, Massimiliano Benvenuto e Filippo Gili saranno gli attori protagonisti di un reading letterario totalmente inedito. Adulti e bambini potranno assistere allo spettacolo gratuitamente, accomodandosi sulle sedute opportunamente distanziate, in tutta sicurezza. “L’Inferno all’Acquara”, oltre che il 24 luglio, andrà in scena anche il 25 e il 31 luglio, per poi replicare l’1, il 7 e l’8 agosto. Partecipazione gratuita per il pubblico, con prenotazione obbligatoria contattando il 347.2355349 o inviando una email all’indirizzo infopointorsaradipuglia@gmail.com.

“Il nostro reading è adatto sia per gli adulti che per i bambini”, spiega Massimiliano Benvenuto. “Dante e Virgilio compiono un viaggio dentro i sentimenti umani, affrontando la paura senza mai esserne paralizzati, continuando il loro cammino. E’ una straordinaria lezione anche per i nostri giorni, con la paura del Covid-19 da affrontare, comprendendo che bisogna continuare a vivere, a sognare, a imparare e ad amare”, aggiunge l’attore che in questi anni ha costruito un rapporto speciale con Orsara di Puglia e Montaguto, i due paesi, uno pugliese e l’altro irpino, che hanno deciso da alcuni anni di collaborare al FineConfine Festival. “L’Inferno all’Acquara” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Orsara di Puglia, in collaborazione con Argot produzioni. Si tiene nell’ambito del programma di eventi “Vivi Orsara” e dà continuità al FineConfine Festival. Francesco Frangipane e Tiziano Panici sono i direttori di Argot, realtà romana del teatro nazionale. Dopo ogni reading, ci saranno gli aperitivi con gli artisti alle ore 20: il 24 e il 31 luglio, oltre che il 7 agosto, apericena “Dall’Inferno di Dante al Paradiso di Peppe Zullo”; il 25 luglio “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, l’aperitivo nell’agriturismo di Posta Guevara; sabato 1 agosto, sarà la volta dell’incontro da Il Brutto Anatroccolo e infine, l’8 agosto l’apericena nell’agriturismo Monte Preisi. Nell’ambito del FineConfine Festival, inoltre, il 25 luglio si terranno sia a Montaguto (ore 10) che a Orsara di Puglia (11.30) le letture organizzate da Milena Tancredi, della Biblioteca Magna Capitana di Foggia. Il 2 agosto ci sarà la APS Creo Gallery di Foggia che terrà una installazione artistica nel bosco legata all’inferno del lockdown con le immagini realizzate da una serie di artisti

IL 9 AGOSTO CON VANESSA SCALERA. Sarà un 9 agosto molto particolare per Orsara e Montaguto. Vanessa Scalera, l’attrice della serie Tv “Imma Tataranni”, sarà prima a Orsara di Puglia alle ore 16.30 per “Il popolo dauno dà voce all’Antigone” (con i cittadini orsaresi che interpreteranno alcune parti dell’opera di Sofocle, poi alle ore 21 sarà nella vicina e gemellata Montaguto per interpretare il Re Lear di Melania G.Mazzucco.