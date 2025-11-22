LidOdissea, in scena domenica 23 novembre a Crispiano

LidOdissea, la nuova creazione della Compagnia Berardi Casolari, domani in prima regionale sul palco del Teatro Comunale di Crispiano

CRISPIANO – Dopo le tappe all’estero, a Roma e nelle principali città italiane, Berardi e Casolari tornano in Puglia con LidOdissea, uno spettacolo che intreccia mito classico e contemporaneità in un racconto poetico, ironico e profondamente umano.

Un ritorno particolarmente significativo per Gianfranco Berardi, che riporta nella sua città natale uno dei lavori più maturi e incisivi della compagnia, recentemente insignito del Premio “Io sono Capitale di Puglia” 2025.

Domani, 23 novembre, al Teatro Comunale di Crispiano, alle ore 20.30 va dunque in scena LidOdissea: una riflessione teatrale di grande forza.

Lo spettacolo è un viaggio dentro l’immaginario collettivo e dentro ciascuno di noi, tra desiderio e smarrimento, fragilità e resistenza, in un mondo sempre più veloce e sempre meno abitabile. Una drammaturgia originale che prosegue la linea poetica della compagnia, già riconosciuta per lavori come Amleto take away e In fondo agli occhi.

Compagnia Berardi Casolari

presenta

23 novembre – Teatro Comunale di Crispiano – ore 20:30

LidOdissea

testo e regia Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

con la collaborazione di César Brie

con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Massimiliano Di Corato, Silvia Zaru elaborazioni musicali e collaborazione drammaturgica Ludovico D’Agostino

disegno Luci Mattia Bagnoli

assistente alla regia Alice Faella

costumi Giada Fornaciari

decorazioni di scena Sara Paltrinieri

organizzazione Benedetta Pratelli

Produzione Compagnia Berardi Casolari/IGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

Con il sostegno del MiC – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Prodotto con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo, LidOdissea è una potente riflessione sul nostro tempo, che reinterpreta in chiave contemporanea il mito di Ulisse e della sua infinita ricerca. Sul palco, tra sdraio, cabine e ombrelloni, il lido diventa metafora di un’umanità in vacanza da sé stessa, sospesa tra la voglia di fuggire e il bisogno di ritrovarsi.

Con ironia e poesia, Berardi e Casolari trasformano lo spazio teatrale in uno specchio deformante del presente, dove la risata e il grottesco convivono con il dramma della disillusione e del ritorno. Ulisse, Penelope e Telemaco diventano così simboli universali della nostra epoca: individui alla deriva, in cerca di senso in un mondo sempre più veloce, distratto e performativo.

LidOdissea è uno spettacolo che unisce comicità e riflessione, linguaggio popolare e visionarietà, parola e musica; è accessibile al pubblico non vedente, grazie alla presenza di audiodescrizione dal vivo, in linea con l’impegno costante della Compagnia per l’accessibilità culturale e l’inclusione.