‘La variabile umana’ di Elisabetta Stragapede; la presentazione a Ruvo di Puglia

Venerdì 13 gennaio 2023 a Palazzo Caputi la presentazione della raccolta poetica della poetessa ruvese

RUVO DI PUGLIA (BA) – Venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 18.30 nella sala conferenze di Palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26, a Ruvo di Puglia , presentazione, a cura dall’Assessorato alle Politiche di Comunità, del libro ‘La variabile umana’, raccolta poetica, della poetessa ruvese Elisabetta Stragapede edita da Liberaria.

Dialogheranno con l’autrice l’Assessora alle Politiche di Comunità con delega alla Cultura Monica Filograno, la poetessa Giuseppina Girasoli, l’editrice Giorgia Antonelli e la libraia Rosangela Bellifemine.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Libreria L’Agorà – Bottega delle Nuvole e dal suo gruppo di lettura. L’ingresso è libero.

‘La variabile umana’ è una riflessione sulla nuova era, l’Antropocène e sull’impatto che le azioni e le decisioni umane hanno sulla vita e sull’ambiente. Le poesie di questa raccolta ci pongono davanti a interrogativi esistenziali sul futuro dell’umanità e sulla possibilità di salvezza che passa attraverso la creazione artistica e la poesia.

Elisabetta Stragapede vive a Ruvo di Puglia e lavora nel campo dell’editoria.

Le sue poesie sono presenti in diverse antologie e enciclopedie poetiche, tra le quali: “Poesie per il Papa” 2018, Quaderni di Luce a Vita; L’isola di Gary, Opera Indimita 2021.

Vincitrice di “Talento da Poeta 2017”, ha pubblicato nel 2018 la silloge “La misura del tempo”, SECOP Edizioni. Nel 2020 ha partecipato al “Taccuino della Poesia”, Giulio Perrone Editor

“È davvero un piacere – ha detto l’assessora Filograno – inaugurare gli incontri del 2023 con la presentazione de ‘La variabile umana’, una piccola raccolta di versi che sta raccogliendo sin dalla sua pubblicazione significativi consensi di critica e di pubblico.

Eli Stragapede non è solo una poetessa di lungo corso nota per la sua produzione anche fuori dai confini della nostra città, è anche un’operatrice culturale ingegnosa e molto attiva, impegnata nella diffusione e nella promozione della poesia anche nell’ambito del ‘Patto per la lettura Città di Ruvo di Puglia’; presentare il suo bel libro nella sua città è per tutti noi anche un modo per onorare il suo impegno e la sua passione.”