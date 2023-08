Leporano, il 14 agosto live di Emanuele Montella e la sua band

L’atmosfera sarà quella delle notti di Capri: vigilia di Ferragosto al Canneto Beach per la rassegna Dinner Show

LEPORANO (TA) – Dalla magia della musica classica napoletana all’atmosfera che si respira nelle notti di Capri: il 14 agosto grande evento al Canneto Beach. Rivivere sullo Ionio l’atmosfera festosa delle notti sull’Isola di Capri? È possibile. Le premesse per una grandiosa vigilia di Ferragosto ci sono tutte: a Leporano, in provincia di Taranto, il 14 agosto arriva infatti l’energia di Emanuele Montella e la sua band. Il live rientra nella rassegna estiva “Dinner Show” organizzata dal Canneto Beach di Leporano – che ospita gli eventi – con il supporto di Programma Sviluppo, partner del cartellone estivo.

Il gruppo si esibisce nel panorama nazionale da molti anni, regalando serate indimenticabili anche con ospiti vip. Con un repertorio vasto e variegato, spazia dagli evergreen della musica di tutti i tempi ai successi più recenti, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente per tutti i gusti.

Ma ciò che rende queste esibizioni ancora più speciali è indubbiamente lo spettacolo dedicato alla musica classica napoletana, riarrangiata in puro stile notti capresi. Con passione e maestria, Emanuele Montella e la sua band portano una nuova interpretazione alle melodie tradizionali, creando una fusione tra la magia della musica classica napoletana e l’atmosfera che si respira nelle notti di Capri. Tutto questo è caratterizzato da un’energia travolgente, in grado di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalle melodie senza tempo agli accattivanti ritmi contemporanei. A renderli così amati dal pubblico è la loro capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica e di creare un’atmosfera di festa.

Complice la vasta esperienza nel settore, Emanuele Montella e la sua band hanno avuto l’opportunità di esibirsi in diverse serate ed eventi prestigiosi, attirando ospiti vip e regalando a chi assiste alla loro performance momenti di gioia e puro divertimento. Oggi, continuano a portare la loro passione e il loro talento sul palco, offrendo spettacoli coinvolgenti che mescolano eleganza, tradizione e un tocco di Capri, trasportando il pubblico in quell’atmosfera magica e coinvolgente che ha reso l’Italia famosa nel mondo.

Tutti gli spettacoli della rassegna “Dinner Show” del Canneto Beach prevedono la formula della cena concerto, ma con una particolarità: la cena potrà essere sia di cucina italiana che giapponese. Start ore 21. Inoltre, c’è la possibilità di accedere anche al dopocena con il dj set di Paolo Conte e Antonello Perricelli.

Info: 099.5332037.