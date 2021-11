Lega Puglia su dimissioni Lopalco

Bellomo: “Tardive, e motivate da scaramucce di partito atte a coprire i fallimenti sul campo”

BARI – “Apprendiamo che l’assessore Lopalco ha rassegnato le dimissioni nella mattinata di oggi. Come Lega Puglia – dichiara Davide Bellomo, capogruppo Lega Puglia – siamo certamente soddisfatti, ma solo in parte. In questi mesi abbiamo più volte invocato che la mozione di sfiducia nei confronti di Lopalco fosse discussa in Aula, visto che i numeri da noi presentati in Consiglio avevano ampiamente dimostrato la sua inadeguatezza. Avremmo quindi voluto che la decisione fosse scaturita da una presa di coscienza per i numerosi e palesi fallimenti decisionali in piena pandemia da Covid-19.

Speravamo che le dimissioni fossero la conseguenza di una improvvisa, quanto inaspettata autovalutazione della sua incapacità di gestione in quest’anno catastrofico per la Sanità pugliese; ma a quanto pare, era chiedere troppo! Perché ci giunge voce che la decisione sia stata una conseguenza di contestazioni interne alla maggioranza, insomma un atto motivato da scaramucce di partito che nulla hanno a che vedere con una concreta presa di coscienza dei suoi limiti gestionali.

Alla fine, sono prevalse le manie di protagonismo dell’ex assessore e finalmente si gioca a carte scoperte. Si, perché le dimissioni presentate riguardano solo la carica da assessore, non da consigliere. Avremmo preferito che Lopalco tornasse a dedicarsi al suo lavoro tra vetrini e microscopi, ma a quanto pare, preferisce ancora giocare a fare il politico“.