Lecce, “Tra sogno e passione” con Enrico Dindo e Pietro De Maria

Domenica 14 Dicembre, al Teatro Apollo di Lecce, per la 56ª Stagione della Camerata Musicale Salentina il concerto imperdibile “Tra sogno e passione”

LECCE – Domenica 14 dicembre alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce, la Camerata Musicale Salentina ospita due protagonisti assoluti della scena musicale internazionale: il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Pietro De Maria, interpreti del concerto intitolato “Tra sogno e passione”, inserito nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica.

Due artisti di straordinario prestigio, accomunati da un percorso artistico costellato di riconoscimenti, che daranno vita a un incontro musicale di altissima intensità espressiva, tra lirismo, virtuosismo e poesia. Il programma, di rara bellezza e profondità, propone tre capolavori che esaltano il dialogo intimo tra violoncello e pianoforte, strumento e voce, pensiero e sentimento. Ad aprire la serata sarà l’Adagio e Allegro op. 70 di Robert Schumann, una pagina intrisa di slancio romantico e di cantabilità appassionata, seguita dai Fünf Stücke im Volkston op. 102, cinque miniature cameristiche in cui si alternano ironia, malinconia e leggerezza, fino a culminare in un finale vigoroso e brillante.

Nella seconda parte, la Sonata per violoncello e pianoforte op. 65 di Fryderyk Chopin, ultimo grande lavoro cameristico del compositore polacco, ricca di slancio melodico e di struggente intensità, offrirà al pubblico un’esperienza musicale di profonda emozione, sospesa tra sogno e passione.

Enrico Dindo, violoncellista dal suono nobile e inconfondibile, è una delle figure più autorevoli del panorama mondiale. Dopo gli studi con Antonio Janigro, nel 1997 si è imposto sulla scena internazionale vincendo il Primo Premio al Concorso “Rostropovich” di Parigi. Da allora collabora con le più prestigiose orchestre del mondo — tra cui BBC Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Filarmonica della Scala, Gewandhausorchester di Lipsia, Chicago Symphony, NHK Symphony di Tokyo — e con direttori del calibro di Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda e lo stesso Mstislav Rostropovich, che di lui scrisse: «È un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana».

Direttore stabile dei Solisti di Pavia, che ha fondato nel 2001, e già Direttore musicale della HRT Symphony Orchestra di Zagabria, Dindo è oggi Direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana e docente al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Ha inciso per Chandos e Decca, registrando tra l’altro i Concerti di Shostakovich, le Suites di Bach e l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven. Suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri del 1717, ex Piatti, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.

Pietro De Maria, pianista di raffinatezza e profondità interpretativa, è uno dei massimi interpreti italiani della scena contemporanea. Vincitore del Premio della Critica al Concorso Čajkovskij di Mosca (1990), del Concorso Internazionale Dino Ciani – Teatro alla Scala e del Géza Anda di Zurigo, ha ricevuto nel 1997 il Premio Mendelssohn di Amburgo. La sua carriera lo ha portato a collaborare con direttori quali Roberto Abbado, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Eliahu Inbal e Ton Koopman, esibendosi con orchestre di grande prestigio nei più importanti teatri del mondo. De Maria è stato il primo pianista italiano ad aver eseguito integralmente in concerto le opere di Chopin e ha affrontato con successo anche progetti bachiani e beethoveniani di grande respiro. Le sue registrazioni per Decca – dedicate a Bach e Chopin – hanno ricevuto elogi unanimi dalla critica internazionale. Accademico di Santa Cecilia, insegna al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia di Musica di Pinerolo.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

R. Schumann – Adagio e Allegro op. 70;

R. Schumann – Fünf stücke op. 102 (Cinque pezzi per violoncello e pianoforte):

1. Mit humor (la minore) 2. Langsam (fa maggiore) 3. Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen (la minore) 4. Nicht zu rasch (re maggiore) 5. Stark and markirt (la minore);

F. Chopin – Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

