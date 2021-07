Lecce, Teatini in Musica 2021: concerto di Roberto Cappello

Venerdì 9 luglio, presso il Chiostro dei Teatini lo straordinario musicista salentino proporrà un programma dal titolo “Dall’Orchestra al Pianoforte”

LECCE – Venerdì 9 luglio, alle ore 20.45, il pianista Roberto Cappello sarà protagonista dell’inaugurazione di Teatini in Musica 2021, la rassegna realizzata al Chiostro dei Teatini dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce.

Lo straordinario musicista salentino proporrà un programma dal titolo “Dall’Orchestra al Pianoforte”, con musiche di Ludwig Van Beethoven (Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, trascrizione di Franz Liszt), Richard Wagner (“Coro dei Pellegrini” da Tannhäuser, atto III) e Franz Liszt (Les Préludes S 97, Poema Sinfonico n. 3 da Alphonse de Lamartine).

Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale ed intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti, pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del concertismo contemporaneo.

Dopo la vittoria del Premio Busoni ha iniziato una grande carriera che lo ha visto acclamato protagonista nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo, sia nelle vesti di solista, che con orchestra e formazioni da camera.

All’intensa attività concertistica affianca con rigore e impegno quella didattica, che prevede numerose Masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. E’ costantemente invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici nazionali ed internazionali. E’ stato Direttore del Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

Il pianista salentino eseguirà tre trascrizioni per pianoforte di brani nati per il repertorio orchestrale, realizzate da Franz Liszt.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nel Teatro Apollo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

L. V. Beethoven/F. Liszt, Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Allegro con brio – Andante con moto – Allegro – Allegro

R. Wagner/F. Liszt, “Coro dei Pellegrini” da Tannhäuser (Atto III)

F. Liszt, Les Preludes S 97 – Poema sinfonico n. 3 da Alphonse de Lamartine

Andante maestoso – Allegro tempestoso – Allegretto pastorale – Allegro marziale animato – Vivace – Andante maestoso

BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 20, Ridotto* € 17, Under 12 anni € 10

Secondo Settore: Intero € 15, Ridotto* € 12, Under 12 anni € 10

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto*: € 100

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

