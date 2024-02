Lecce, domani va in scena spettacolo tout public “Evelina vien dal mare”

A Nasca il Teatro prosegue la Stagione “Unica – Fuoribordo”; ingresso gratuito con tessera

LECCE – Prosegue Unica – Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca – Il teatro a Lecce. Domenica 25 febbraio (ore 18:00 – ingresso gratuito con tessera), grazie al sostegno della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, appuntamento con “Evelina vien dal mare”, spettacolo tout public (dai 7 anni in su) di e con Elisabetta Aloia. I fratelli riconoscono subito Evelina, che fa il suo ritorno solcando le onde su una barchetta di carta gigante. Il viaggio si è compiuto. Evelina ha finalmente compreso l’importanza di accettarsi per quello che si è con i momenti grigi e con quelli pieni di sole, senza dover compiacere gli altri e le loro aspettative. Adesso ha tanti amici, non è più sola. La sua famiglia e gli abitanti del paese a loro volta hanno capito che Evelina è necessaria a tutti, che lo è sempre stata e che le sue sfumature di colore insieme a quelle singolari di ogni individuo creano l’armonia dell’intera comunità. Evelina si sente finalmente amata. Info e prenotazioni 3474741759 – nasca@ippolitochiarello.it.

A marzo la rassegna, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio, proseguirà con Orlando furiosamente solo rotolando di Armamaxa teatro con Enrico Messina (venerdì 8 – ore 20:30), la rassegna a cura dell’Ecologico film fest con la direzione artistica di Roberto Quarta (da giovedì 14 a domenica 17) e Oliver Twist di e con Angela De Gaetano, liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens (venerdì 22 – ore 20:30). Ad aprile la proiezione del documentario Il cerchio, scritto e diretto da Sophie Chiarello, vincitore del David di Donatello 2023 (domenica 7 – ore 18) e lo spettacolo Manzoni senza filtro di e con Manuela De Meo, scritto con la collaborazione di Francesco Niccolini e Roberto Aldorasi (venerdì 26 – ore 20:30). A maggio il cantautore Massimo Donno racconterà e interpreterà l’opera di Pierangelo Bertoli (venerdì 10 – ore 20:30) durante la prima serata di Solitaria, concorso per progetti teatrali in fieri (venerdì 10/domenica 12). Saranno presentati al pubblico anche i risultati dei percorsi laboratoriali per grandi e piccoli (sabato 18 e domenica 19). Durante i mesi proseguiranno gli incontri e le conversazioni e non mancheranno i live jazz in collaborazione con l’associazione Good Vibes, con la direzione artistica di Marco Bardoscia, e i concerti a cura del Conservatorio di Musica “Tito Schipa”. Domenica 26 maggio la festa di Fine stagione con lo spettacolo per famiglie “Storia della liberbici” con Michele Volpi, musica e regali per tutte le socie e i soci.

Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo dell’attore, autore e regista Ippolito Chiarello (ideatore del Barbonaggio teatrale) e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio. Nasca è una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino.

Info

3474741759 – nasca@ippolitochiarello.it

Le attività sono riservate ai soci.

Tesseramento a questo link

form.jotform.com/222485526928062