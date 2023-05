Lecce, il duo urban La Malasorte presenta il nuovo singolo Fenice

Alle Officine Cantelmo giovedì 18 maggio il concerto del duo salentino; in scaletta anche i i brani del disco d’esordio Porta Fortuna che sarà pubblicato in autunno

LECCE – Giovedì 18 maggio 2023 (ore 22 – ingresso libero – info 0832304896) alle Officine Cantelmo di Lecce, Alpaca Music in collaborazione con Radio Wau e Arci Rubik nella programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2023 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale), ospita il concerto del duo urban salentino La Malasorte. In scaletta il nuovo singolo Fenice e, in anteprima assoluta, i brani del disco d’esordio Porta Fortuna che sarà pubblicato in autunno. A seguire dj set di giacomo.mp3.

La Malasorte nasce nel 2019 dall’incontro tra il rapper Proofeta (Pierluigi Conte) e la cantante LaMush (Claudia Giannotta). Tra la primavera e l’estate del 2020 i due artisti pubblicano i tre singoli, Blu, Verde e Rosso, racchiudendo in questa trilogia cromatica il loro primo Ep RGB, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. RGB è un lavoro autoprodotto e indipendente nato e registrato nello studio di Via Z. Il sound è un connubio di due generi che derivano dal background eterogeneo delle due menti: il rap e la world music. Il risultato è un sound sospeso tra il dream pop e il cantautorato italiano pieno di colori freddi e di sfumature sonore tutte da ascoltare.

«Ogni colore diventa un’atmosfera, un messaggio, un punto di vista diverso, un modo non convenzionale di affrontare la realtà. Oltre le categorie musicali, poi, esistono solo incontri», proseguono. «Personalmente e musicalmente non siamo mai stati confinati in un solo ambito. Dopo il nostro incontro c’è stato bisogno di tanto lavoro, ma alla base bisogna essere predisposti a lasciare da parte i paradigmi di un genere o di un altro».

Nel Febbraio 2021 viene pubblicato il singolo Alta Marea di Gaston, brano che vede la partecipazione del duo salentino, oltre agli artisti Pietro Neos e Valeria Capocello, restituito poi al pubblico con una live session il 15 Aprile 2021. Oltre a questa collaborazione, La Malasorte conferma la sua dinamicità artistica collaborando con Mu.Fu (Musica del Futuro), collettivo underground di giovani rapper, cantanti e produttori leccesi, apportando il loro contributo nei brani No Fuffa, Himalaya e Love Manifesto (presto in uscita). Il singolo “Comodi” è stato il frutto del lavoro di questi mesi ed ha accompagnato l’intero tour estivo che ha portato i due artisti su palchi come quelli dell’Arezzo Wave 2021, di cui sono stati vincitori regionali, e del Sei Festival XV. Il 19 Novembre pubblicano il loro secondo Ep XY. A Dicembre arrivano alla finale di Arezzo Wave come rappresentanti pugliesi e vincono il premio della giuria giovanile e il Premio Rockit Arezzo Wave. Nell’estate del 2022 si esibiscono al Tagghiate Urban Fest in apertura alla band leccese La Municipàl e al Parco Gondar in apertura al rapper torinese Willie Peyote. A maggio 2023 pubblicano Fenice, il primo estratto del disco d’esordio che verrà pubblicato in autunno, accompagnato da un tour in anteprima che partirà a fine maggio.