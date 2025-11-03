Lecce, Festival del Cinema Europeo: dal 15 al 22 novembre

Nella Multisala Massimo a Lecce, con la sezione Cinema & Realtà, la 26esima edizione del Festival del Cinema Europeo che prevede proiezioni, incontri e un concorso di lungometraggi

LECCE – Si svolgerà nella Multisala Massimo a Lecce, dal 15 al 22 novembre 2025, la 26esima edizione del Festival del Cinema Europeo, che tra immagini e storie vere accende nuovamente i riflettori con la sezione Cinema & Realtà.

Il Festival , diretto da Alberto La Monica, è un viaggio nel documentario italiano che esplora la vita, la memoria e i luoghi del nostro tempo. Un mosaico di sguardi diversi che raccontano il Paese di oggi, tra sfide sociali, ambientali e identitarie, dando voce a chi spesso non ne ha.

Tra i temi forti di questa edizione, spicca quello dello sport come spazio di inclusione e riscatto. Come se fosse luce di Corrado Punzi segue Alessio, ragazzo ipovedente che condivide la passione per il calcio con Salvatore e Davide, fondatori dell’Ascus Lecce, la squadra paraolimpica più titolata d’Italia. Lasciateci perdere di Niccolò Ferrero, opera prima del giovane attore che passa dietro la macchina da presa per raccontare le storie di tre giovani non vedenti che fanno parte delle Paralimpiadi della Nazionale italiana di calcio a 5.

Lo stesso spirito di determinazione e comunità attraversa Core preciatu di Giulio Neglia

che entra nello spogliatoio della squadra femminile del Lecce per raccontare valori, ambizioni e lotte di un gruppo di atlete che sfidano stereotipi e disuguaglianze di genere.

Ma Cinema & Realtà è anche memoria, identità e cultura popolare. Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciraci restituisce la voce a una pioniera del cinema muto dimenticata dalla storia, mentre La pizzica di Romolo Crudo di Tommaso Faggiano intreccia tradizione e contemporaneità, mostrando come un ballo antico possa diventare mezzo di espressione e libertà nell’era dei social.

Lo sguardo si apre poi ai grandi temi globali e ambientali. In We are the Forest Enclosed by the Wall, l’austriaco Oliver Ressler racconta la battaglia dei Custodi del Bosco d’Arneo contro l’espansione del Nardò Technical Center di Porsche, una lotta civile che ha portato alla salvaguardia dell’ultima foresta rimasta nel Salento: una vittoria reale, che dimostra come l’impegno collettivo possa ancora cambiare il corso delle cose.

Di frontiere, viaggi e speranze parla anche Nyumba di Francesco Del Grosso, che segue le storie di cinque migranti approdati a Cutro, tra dolore, memoria e desiderio di futuro, accompagnati da immagini di sabbia che si fanno simbolo di fragilità e rinascita.

Completano la rassegna I diari della felicità di Davide Barletti, Renato Chiocca e Claudia Mollese, Metti che piove di Giuseppe Pezzulla, che ampliano lo spettro di un racconto corale fatto di voci, territori e coscienze. Entrambi i sono progetti realizzati nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I diari della felicità, che inizia con la frase di Zavattini “se i bambini potessero raccontare la loro giornata con una cinepresa, capiremmo molto di più del mondo in cui viviamo”, ha coinvolto tutti gli alunni/e delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera, Caprarica di Lecce, Martignano. Metti che piove è un film contro la violenza di genere, prodotto dall’Istituto G. Falcone di Copertino, con le musiche originali dei Sud Sound System.

Tutti i titoli concorrono alla Menzione speciale “Cinecittà News” per il Miglior Film, assegnata dalla giuria della redazione di Cinecittanews.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è sempre stato realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., S.N.C.C.I., FIPRESCI, Centro Nazionale del Cortometraggio, e del Patrocinio di Parlamento Europeo, Apulia Film Commission, Università del Salento, Camões I.P. e Ambasciata del Portogallo a Roma, Forum Austriaco di Cultura di Roma

Media partner: Rai, Cinecittà News, Cineuropa, FRED Film Radio

Festival Partners: Agricole Vallone, Augustus Color, Futuro Remoto Gioielli, Liberrima, Quarta Caffè, Rai Cinema Channel, Rotary Club Lecce