Lecce, Emotional Book Party a Icaro Space

Ospiti Rosanna Toraldo, Grazia Piscopo, Loredana Ragosta, Maria Carrassi. Domenica 28 ottobre 2018, ore 20.00, Icaro Space, Viale Finlandia, 11, Lecce

LECCE – Nuovo appuntamento domenica 28 ottobre, alle ore 20, presso Icaro Space, in Viale Finlandia, 11 a Lecce, con il Book Party, l’esclusiva festa della movida letteraria pugliese ideata da I libri di Icaro e I Quaderni del Bardo di Stefano Donno, in collaborazione con l’associazione A.p.s. Ergan, nell’ambito di Itinerario 360.

Questa volta l’evento viene proposto come “Emotional Book Party”, con uno sguardo alle emozioni della vita affrontate in diversi ambiti.

Protagoniste della serata, le autrici Rosanna Toraldo e Grazia Piscopo. A loro si aggiungono, come ospiti d’eccezione, l’astrologa Loredana Ragosta e la scrittrice e pittrice Maria Carrassi.

Rosanna Toraldo è naturopata, ricercatrice, presidente dell’Accademia Le Cinque Sinergie e autrice del volume “Fiori salentini. Essenze floreali”, pubblicato da I libri di Icaro, che si presenta come una utile e interessante guida tra i fiori tipici della macchia mediterranea che, utilizzate in un certo modo, influiscono sull’equilibrio dell’uomo, aumentando le sensazioni di benessere emotivo e non solo.

Grazia Piscopo è presidente dell’associazione “Horah” di Lecce e ha pubblicato di recente, con I Quaderni del Bardo di Stefano Donno, nella collana di Studi e cultura ebraica, il testo “La via per la Cabala. La via del cuore…”, che porta il lettore all’interno del mondo della Cabala, dove l’ambito emotivo non viene trascurato.

Loredana Ragosta, studiosa astrologa da diversi anni, fondatrice dell’associazione “Cultura e Oltre” e della Scuola “Astralia”, l’unica in Italia ad avere il diploma di Counselling Olistico Astro Energetico riconosciuto dal Coni e ad aver creato un Alboarà, farà le previsioni, per ogni segno zodiacale, di quello che accadrà nei mesi di novembre e dicembre.

Maria Carrassi, scrittrice e pittrice leccese, conosciuta anche per i suoi studi riguardo il mondo dell’Occulto e del Mistero, interverrà affrontando come tema “Le dimensioni dell’anima”. Per l’occasione verranno esposti alcuni dei suoi lavori artistici più significativi.

Non mancheranno, quindi, momenti di intrattenimento in questo incontro inedito e coinvolgente, nel quale, il divertimento si fonderà con il piacere della lettura e della conversazione. L’evento si terrà presso Icaro Space in Viale Finlandia, 11 a Lecce. Ingresso libero. Per info: 327 6956111.