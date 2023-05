Lecce, “Disperato Erotico Stomp”: il 5 e 6 maggio tributo a Lucio Dalla

Venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023 penultimo appuntamento della rassegna “ricostruiAMO” dell’Orpheo Space di Lecce

LECCE – Ancora una volta la musica anima uno spettacolo profondo e travolgente che riporta accanto sulla scena Francesco Spedicato e la giovane Claudia Presicci in un originale tributo al mitico Lucio Dalla scritto e diretto da Luigi Giungato. Venerdì 5 e sabato 6 maggio (ore 19.00) i riflettori del teatrino dell’Orpheo Space (via Moricino 10) a Lecce si accendono su “DISPERATO EROTICO STOMP” Tributo a Lucio Dalla. È uno degli appuntamenti più attesi della rassegna ricostruiAMO 2023. Si tratta infatti di una nuova produzione originale firmata da Orpheo dopo i successi delle precedenti tra cui Tito – Il cantante piccoletto dedicato a Tito Schipa, prodotto per il progetto “Stregati dalla Musica” che ha portato a teatro oltre 75mila bambini e ragazzi delle scuole pugliesi.

È sera. Un uomo è in mutande sul divano. Così comincia un viaggio che lo porterà attraverso una città notturna, alla ricerca del suo amore perduto, tra mille storie, incontri, baruffe e avventure, per potersi perdere o, forse, per ritrovarsi.

Grazie alle suggestioni degli infiniti racconti scritti e cantati da Lucio Dalla durante tutta la sua carriera, Disperato Erotico Stomp diviene una fiaba emozionante e struggente, un tragicomico vagabondaggio di due innamorati tra le strade di una città che è tutte le città del mondo, tra vicoli popolati da delinquenti e suonatori, balere di periferia, cinema, ballerini, taverne e piazze illuminate dalla luna. Traghettati dalla musica sul mare profondo di alcuni dei più celebri testi del cantautore bolognese, Francesco Spedicato, a cui si deve anche l’ideazione e la direzione musicale dello spettacolo, Claudia Presicci e lo stesso Giungato daranno corpo e voce a un racconto controverso, divertente, scabroso, una storia figlia di altre storie: una sera dei miracoli in cerca di un’ultima luna da prendere tra le mani e portarsi via.

Ad accompagnare la narrazione il Maestro Alessandro Casciaro al pianoforte, con la partecipazione straordinaria di Marco Chiriatti al sax. Suono curato da Domenico Stricchiola e Luci di Angelo Rosato.

Biglietto intero € 8 (ridotto € 6).

Per info e prenotazioni: biglietteria dell’Orpheo Space – via Moricino 10/a Lecce

Tel. 3911837328 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Tutti gli eventi della rassegna sono aperti da una breve esibizione dei ragazzi partecipanti ai laboratori del progetto “No child left behind”, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. In questo caso protagonisti sono Leonardo Agrimi, Filippo Busetta, Rossana Capparelli, Renata Maietta, Giacomo Oliva, Lorenzo Pareo.

Ideata dall’associazione “Orpheo per l’alba di domani” e in programma fino al 19 maggio nel neo nato teatro dell’Orpheo Space, in via Moricino 10, a Lecce, nel Quartiere Stadio. Partita a febbraio, propone sette appuntamenti con altrettante produzioni artistiche pugliesi, quattro delle quali originali, ospitando artisti come Emanuela Gabrieli, Antonio Castrignanò, Eliseo Castrignanò, La Bussola Teatro, #OfficineOrpheo, Patrizia Miggiano, Francesco Spedicato, Claudia Presicci, Alessandro Casciaro, Luigi Giungato, Sviatlana Rynkova, Luca Basile, Nick Gambino, Laura Cassone.

Attori, registi, musicisti, cantanti, eccellenze del panorama teatrale e musicale che con entusiasmo hanno accolto l’invito a calcare il nuovo palcoscenico dell’Orpheo Space e con i loro lavori e progetti artistici hanno contribuito alla realizzazione di un calendario variegato e divertente ma anche teso a creare occasioni per far riflettere ed avviare insieme una ricostruzione attiva dei rapporti fra persone che condividono la passione per l’arte.

Con “ricostruiAMO” Orpheo Space si presenta dunque alla città e al Salento con una nuova attrezzatissima sala concerti e spettacoli da 90 posti e si candida a pieno titolo a diventare uno spazio fruibile e inclusivo, un punto di riferimento per gli artisti e per gli appassionati di musica, teatro e arte.

La rassegna è anche un banco di prova per i ragazzi che frequentano i laboratori di musica e teatro. Tutti gli appuntamenti, infatti, sono aperti dalle performance dei giovani talenti del progetto “No child left behind”, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Prossimi appuntamenti

– 05 maggio 2023 – ore 19.00

“DISPERATO EROTICO STOMP” Tributo a Lucio Dalla

con Francesco Spedicato, Claudia Presicci e Alessandro Casciaro (scritto e diretto da Luigi Giungato)

– 19 maggio 2023 – ore 19.00. *Ingresso gratuito*

“ORPHICS” Presentazione ufficiale del progetto

con Luca Basile, Nick Gambino, Francesco Spedicato e Laura Cassone

Direttore artistico: Francesco Spedicato

Direttore di produzione: Andrea Rizzo

L’appuntamento del 19 maggio è ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti). Per gli altri: biglietto intero € 8 (ridotto € 6).