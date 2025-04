Lecce, ultimo Concerto con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Partita a novembre scorso la stagione dei Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina volge al termine. Sei matinée domenicali al Teatro Paisiello di Lecce con talentuosi artisti e tanta buona musica. Domenica, 4 maggio 2025, alle ore 11.00 l’ultimo concerto con due ospiti speciali: il celebre pianista Andrea Bacchetti accompagnerà la giovanissima Sveva Maria Lourdes Di Francesco, violinista di soli dieci anni, vincitrice del concorso “Magnificat International Arts Competition” 2024 di Cavallino. L’evento era inizialmente previsto per il 27 aprile ma è stato posticipato a causa dell’indisponibilità di uno degli artisti.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Info persone con disabilità

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

I biglietti acquistati per l’evento nelle date programmate in precedenza:

27-04-2025 11:00 sono validi per l’accesso

Note

TARIFFA RIDOTTA PER:

Over 65 anni | Docenti | Studenti

TARIFFA CONVENZIONI PER:

Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

TARIFFA SPECIALE PER:

Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente e sarà soggetta a verifica all’ingresso.

Info: 3480072655, Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

INFO

Tel: 0832309901 – 3480072654 – 348002655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

www.cameratamusicalesalentina.com

