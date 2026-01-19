Lecce, per Concerti con Aperitivo il recital “Canzoni di un lungo viaggio”

Domenica 8 febbraio, al Teatro Paisiello di Lecce, si esibiranno Margherita Rotondi, mezzosoprano e Vincenzo Cicchelli, pianoforte

LECCE – Domenica 8 febbraio alle ore 11, al Teatro Paisiello di Lecce, prosegue la rassegna dei Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina con “Canzoni di un lungo viaggio”, un recital che vede protagonisti il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli.

Il concerto si sviluppa come un itinerario sonoro capace di toccare corde profonde dell’esperienza emotiva di ciascun ascoltatore. Alcune canzoni, più di altre, possiedono infatti il dono di imprimersi nella memoria e di riattivare, anche a distanza di tempo, ricordi nitidi e personali: luoghi attraversati, volti amati, situazioni vissute, emozioni che tornano a farsi presenti con sorprendente intensità al semplice riaffiorare di una melodia o di poche note.

Il programma immaginato dagli interpreti assume la forma di un lungo viaggio musicale che attraversa epoche e geografie diverse. La partenza è affidata a Parigi, con le atmosfere intime e malinconiche delle grandi chansons francesi, per poi spostarsi verso il Sud America, dove i ritmi caldi e avvolgenti di rumba, milonga e tango scandiscono il tempo e il respiro della musica. L’approdo finale è Broadway, simbolo del teatro musicale per eccellenza, con pagine tratte dal repertorio delle commedie musicali, brillanti e coinvolgenti, ma sempre attraversate da una sottile vena lirica e sentimentale.

Tutti i brani in programma sono legati a celebri capolavori del cinema internazionale, contribuendo a delineare una vera e propria colonna sonora ideale. Ne nasce un ascolto pensato per accompagnare un viaggio non solo fisico, ma soprattutto interiore: un percorso che invita a rallentare, ad ascoltare e a ritrovare, attraverso la musica, frammenti della propria storia e della propria vita.

Margherita Rotondi e Vincenzo Cicchelli sono due musicisti pugliesi

che si sono conosciuti nelle aule del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, dove entrambi hanno compiuto gli studi accademici diplomandosi brillantemente in Canto, Pianoforte e Musica Vocale da Camera. Negli oltre dieci anni di esperienza concertistica il duo ha affrontato un repertorio molto ampio e variegato, che va dalle arie antiche del ‘600 alla musica contemporanea, dall’opera alle folksongs, dalla cameristica tedesca, francese, inglese e spagnola al musical, dalla musica sacra alla canzone napoletana.

Al termine del concerto, come da tradizione, il pubblico sarà invitato a trattenersi per un gustoso aperitivo, occasione conviviale per incontrare gli artisti e condividere le emozioni della mattinata musicale.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione: Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Louiguy/É. Piaf – La vie en rose

L. Chauliac/C. Trenet – Douce France

J. Kosma/J. Prévert – Les feuilles mortes

K.Weill – Youkali

C. Velásquez – Bésame mucho

J. Lacalle – Amapola

C. Gardel – Volver

A. Piazzolla – Los pajaros perdidos

A. Piazzolla – Milonga del Angel

G. Gershwin – Summertime

G. Gershwin – The man I love

A. Lloydd-Webber – Memory

J. Kern – Smoke get in your eyes

L. Bernstein – I feel pretty

L. Bernstein – Tonight

