Lecce, Bagliori d’Ombra festeggia la Giornata Mondiale della Marionetta

Dal 20 al 22 marzo a Lecce in programma spettacoli di burattini, teatro d’ombre e fiabe contemporanee

LECCE – Tre giorni tra burattini, teatro d’ombre e fiabe contemporanee per celebrare la Giornata Mondiale della Marionetta. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo il Convitto Palmieri di Lecce ospita la diciannovesima edizione di Bagliori d’Ombra. La rassegna è ideata, organizzata e promossa dal Teatro Le Giravolte, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce.

Dal 2003, ogni 21 marzo, la “Union Internationale de la Marionnette”, fondata a Praga nel 1929, rende omaggio al teatro di figura, arte millenaria di eccezionale ricchezza che fa della sintesi e del simbolismo, della virtuosità tecnica e della poesia il suo punto di forza che la rende un’arte universale, attraversando culture e generazioni.

Il programma si apre venerdì 20 marzo alle 17:30 (ingresso 3 euro) con Il mare rubato della Compagnia Indisciplinati

spettacolo ispirato all’omonimo albo illustrato di Gek Tessaro. Una favola contemporanea, ironica e poetica, che racconta la storia della principessa Petunia e del re Romualdo, pronti addirittura a “comprare” il mare pur di soddisfare un capriccio. Ma spostare il mare significa stravolgere un intero ecosistema, privando animali e persone della loro libertà. Tra narrazione, immagini e suggestioni visive, lo spettacolo affronta con leggerezza temi importanti come il rispetto dell’ambiente, il senso del limite e il valore dei beni comuni.

Sabato 21 marzo la rassegna proseguirà con un doppio appuntamento

Alle 17:30 (ingresso 3 euro) in scena Il Principe Infarinato del Piccolo Teatro di Pane, una favola ispirata alla tradizione popolare, con protagonista il giovane Beppe, fornaio per passione. Con il suo aiutante Briciola ha un piccolo forno dove, tra mille sospiri inventa canzoni e nuovi panini per divertire la dolce principessa Rosetta.

I due si vogliono bene, ma il re che soffre di una strana allergia ai poveracci, è disperato per questo amore ricambiato… e così farà venire da un regno vicino il principe Fetecchia, sperando che conquisti sua figlia. Una storia tra rosette e baguette, duelli e strafalcioni per parlare di inclusione e di quanto la diversità possa essere ricchezza. Alle 18:30 (ingresso 3 euro) spazio a Mangiafoco, Pinocchio e…, spettacolo di e con Francesco Ferramosca (anche regista) e Amelia Sielo (scenografie), con le figure e i burattini realizzati da Päivi Aala e Alfredo Lentini.

L’arrivo del Gran Teatro dei Burattini porta allegria, e tra il pubblico c’è anche Pinocchio

Lo spettacolo tarda a iniziare e il burattino, curioso e impaziente, si intrufola dietro le quinte per salutare i suoi amici. Da lì, tutto prende una piega inattesa: dialogando con le altre marionette, Pinocchio fa partire il sogno che è questa avventura. Dalla vendita dell’abecedario all’incontro con Mangiafuoco, dai cattivi incontri alla leggerezza dei giochi e delle scoperte, il racconto si snoda tra stupore, ironia e crescita. Perché, alla fine, Pinocchio ritorna tra il pubblico, un po’ cambiato, pronto – forse – a diventare grande.

Domenica 22 marzo dalle 17:00 (ingresso libero) gran festa finale in Piazzetta Giosuè Carducci con spettacoli e animazioni all’aperto con attrici, attori, burattinaie, burattinai, artiste e artisti di strada.

Accanto agli spettacoli, venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle 15:30 alle 17:00 spazio al laboratorio di teatro delle ombre (ingresso 5 euro), per avvicinare bambine e bambini ai segreti della luce e delle sagome.

Info e prenotazioni

349 4638560 – www.teatrolegiravolte.it