Lecce, il 16 aprile 2023 Alter Trio in “Sogno d’Opera”

Al Teatro Paisiello Laura Martignano, flauto,Giulia Anna Montinaro, flauto e Beatrice Mariella Macchia, pianoforte proporranno un viaggio attraverso alcune tra le più famose melodie d’opera di tutti i tempi

LECCE – Il secondo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, domenica 16 aprile alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce, vedrà protagonista l‘Alter Trio, giovane ensemble tutto al femminile che si è aggiudicato la 12° edizione del Concorso Internazionale di Musica Classica e Jazz di Gallipoli.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Laura Martignano e Giulia Anna Montinaro ai flauti e Beatrice Mariella Macchia al pianoforte, con il loro “Sogno d’Opera”, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcune tra le più famose melodie d’opera di tutti i tempi.

Le musiche più celebri che per secoli hanno affascinato il pubblico dei teatri, rendendo l’opera uno dei generi dominanti in tutta Europa, sono state successivamente rielaborate attraverso trascrizioni e fantasie dal carattere brillante e virtuosistico da parte di vari compositori; il loro lavoro ha fatto sì che queste melodie penetrassero sempre più a fondo nel terreno culturale della comunità, attraverso un processo di diffusione che ha investito non solo il campo della musica colta, ma anche di quella popolare.

Il programma del concerto procede attraverso cinque fantasie per due flauti e pianoforte, che ripropongono temi dalle opere di Verdi e Rossini: dal dramma dell’omicidio del conte Riccardo nel “Ballo in maschera” al racconto delle gesta del famoso arciere svizzero nel “Guglielmo Tell”, dall’aria d’amore impregnata del presentimento di morte di Manrico nel “Trovatore” alla vicenda di un amore altrettanto sventurato tra la cortigiana Violetta e Alfredo nella “Traviata”, passando per il lieto fine della storia d’amore tra Rosina e il conte d’Almaviva del “Barbiere di Siviglia”.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzione** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 53^ Stagione CMS | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Unisalento

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l’abbonamento.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Posto Unico: 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!