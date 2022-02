Lavoro, Bellomo (Lega): “Visione strategica per crescita strutturale”

BARI – “Comprendiamo l’allarme lanciato dai sindacati sulla crisi occupazionale a Bari, ma la sola difesa dell’esistente, o di quello che lo era, corre il rischio di essere sterile. A Bari e nella nostra regione esistono risorse che, se adeguatamente valorizzate con una visione strategica, potranno produrre ricchezza e benessere duraturi. Investire nella digitalizzazione e nelle nuove fonti di energia come l’idrogeno, realizzando una Hydrogen Valley sul territorio pugliese, garantirebbe, come sosteniamo da tempo, la creazione di nuovi posti di lavoro, la nascita di altre professionalità e maggiore stabilità occupazionale. Le risorse del PNRR a Bari, in Puglia, nel Mezzogiorno, devono essere un’occasione di rilancio e di crescita strutturale, rappresentare ricchezza che produce ricchezza, colmare finalmente lo storico gap tra Nord e Sud del Paese. Ci auguriamo che la Giunta Emiliano, tra un rimpasto e l’altro, metta da parte una politica regionale asfittica e datata, dimostrandosi finalmente all’altezza della sfida. E’ tempo di far nascere una nuova stagione, è tempo di mettere la creatività della nostra gente al servizio dello sviluppo, è tempo di costruire il futuro“. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega alla Regione Puglia.