“La messa dei poeti”, in scena il 7 settembre a Surano

L’evento, che chiude la quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, prevede un’assemblea dei poeti in Piazzetta Ugo Foscolo, una processione con banda per le strade del paese e il rito conclusivo presso la Masseria Armenti

SURANO – Sabato 7 settembre a Surano va in scena “La messa dei poeti”, appuntamento conclusivo della quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, rassegna estiva multidisciplinare di teatro, musica, danza e poesia.

Sarà in particolare una performance itinerante e collettiva, un rito laico per celebrare la bellezza della poesia. Parteciperanno infatti i poeti Elio Coriano, Daniela De Pascalis, Serena Corrao, Pippi Greco, Leo Luceri, Anna Rita Merico, Cesare Minutello, Francesco Pasca, Pina Petracca, Salvatore Tommasi, Giuseppe Zilli, il musicista e attore Andrea Congia, con Elisa Zedda, Renato Grilli, Matteo Boccadamo, Giacomo Filippo Precone, gli attori della Compagnia SDV e gli allievi della Scuola di Teatro, il gruppo bandistico Ass. Music. ‘Vito Tarantino’. La regia è di Salvatore Della Villa.

Si partirà da Piazzetta Ugo Foscolo alle ore 19.00. Qui si terra un’assemblea pubblica dei poeti partecipanti al rito, seguirà dalle 19.30 la processione con banda al seguito, per le strade del paese. Alle 21, poi, a pochi chilometri dal centro, presso la Masseria Armenti (Via Vecchia Poggiardo) è prevista la performance conclusiva. Infine lo spostamento verso Masseria Armenti avverrà autonomamente in auto (2 km circa).

La Messa dei Poeti dunque è la celebrazione della Poesia che attraverso il rito esalta e festeggia la sacralità del Poeta. Il rito si muove e si espande, con il fluire della parola poetica, nel suo distillato, nel suono. Per di più la coralità degli astanti innalzerà ai venti il canto di lode della sua essenza e bellezza. Con la processione il verso si eleverà al cielo, per raggiungere l’intimo segreto della preghiera. La parola si fa suono, il verso dimora. Il celebrante condurrà dunque il coro nel rito e nel rapimento dello spazio poetico.

L’evento “La messa dei poeti” è organizzato dalla Compagnia Salvatore Della Villa in collaborazione con l’Ass. Cult. Tra parola e musica Casa di suoni e di racconti, l’Ass. Ophis Magna, il Gruppo bandistico Associazione Musicale ‘Vito Tarantino’, l’organizzazione di eventi e management artistico Arten.

Il Festival, con la direzione artistica dell’attore e regista Salvatore Della Villa, si è svolto per questa quarta edizione nei comuni di Surano, Giuggianello e Nociglia dall’8 agosto al 7 settembre 2024. È ideato e organizzato dalla Compagnia Salvatore Della Villa, in collaborazione con Tracce Creative Aps. Inoltre è reso possibile grazie alla sinergia e al sostegno dei Comuni di Surano, Giuggianello, Nociglia e della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia. È patrocinato infine dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo.

INGRESSO GRATUITO

Info al 3297155894, anche con WhatsApp