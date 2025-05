“La Finestra sul Cortile”, il 20 maggio a Bari

La Finestra sul Cortile: le infinite sfumature della biodiversità per la VIII edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese. L’evento promosso dall’Università degli Studi Aldo Moro

BARI – Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospita bambini e ragazzi degli Istituti Scolastici pugliesi per un pomeriggio dedicato alla biodiversità di Puglia.

Quante sfumature di biodiversità esistono? Vegetale, animale, umana… la natura sa esprimersi con forme sempre nuove e diverse tra loro.

Martedì prossimo, 20 maggio, a partire dalle ore 16:00 nell’Aula Magna del Di.S.S.P.A. (Via Giovanni Amendola 165/A – 70126 Bari) i coordinatori della VIII edizione della “Settimana della Biodiversità Pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente”, premieranno le classi e gli studenti vincitori dei concorsi – Concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità”, Concorso gastronomico “Agrobiodiversità a Tavola” e Concorso per i progetti educativi “Semi per il Futuro” – organizzati nell’ambito della manifestazione.

Nella stessa occasione, Eleonora Matarrese, una delle più esperte ricercatrici di fitoalimurgia e di iconografia botanica di Europa, terrà la relazione “Le prime piante spontanee e coltivate: Puglia al centro della storia”, per presentare in particolare alcune delle più antiche specie coltivate in Puglia, riscoperte grazie allo studio e all’analisi di un antico manoscritto datato 950.

Infine chiuderà la giornata il laboratorio/performance “Clown/down”, portato in scena da Natascia Fogu e dagli attori diversamente abili dell’associazione teatrale e sociale “La Luna nel Pozzo”, che inviterà il pubblico a riflettere in maniera ludica sui temi della biodiversità sociale.

Gli organizzatori della Settimana della Biodiversità Pugliese invitano i cittadini a scoprire l’intero programma della manifestazione che, dal 19 al 23 maggio, conta più di 70 appuntamenti sull’intero territorio regionale.

L’evento principale, dedicato alla rassegna “Le parole del cibo”, si terrà presso il Palazzo di Città di Bari, il 22 e 23 maggio, e vedrà il coinvolgimento di scrittori, giornalisti, attivisti e aziende agricole del territorio, nonché l’allestimento di una mostra pomologica della biodiversità pugliese, una mostra tematica e la presentazione e distribuzione del cofanetto “Le parole del cibo – venti voci per nutrire l’agrobiodiversità” (illustrazioni: Lorenzo Terranera; testi: Fabio Ciconte).

Tutto questo e molto altro è disponibile sul sito www.settimanabiodiversitapugliese.it.