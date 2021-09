CASTELLANETA (TA) – La bandiera di “Spighe verdi” sarà issata sul Palazzo Municipale di Castellaneta (Ta) venerdì 10 settembre alle ore 12. Alla cerimonia prenderanno parte tra gli altri il presidente di Fee Italia Claudio Mazza, il presidente di Confagricoltura Taranto Luca Lazzàro e il sindaco della città Giovanni Gugliotti. Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, la stessa organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere – pensato per guidare i Comuni a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema che anima l’iniziativa, FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Le Spighe Verdi 2021 sono state assegnate in 14 Regioni. Per la Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Ostuni, Troia.