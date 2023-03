King Hammond in concerto al Teatro Kismet di Bari

Sabato 15 aprile il musicista inglese si esibirà con la band The Big Ska Swindle

BARI – Il musicista inglese King Hammond in concerto a Bari con la band The Big Ska Swindle. L’appuntamento è in programma sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro Kismet con l’artista – al secolo Nick Welsh – vincitore del Grammy Award 2002 come ‘Best Reggae Album’ per il suo lavoro da direttore musicale nell’album del 2002 di Lee ‘Scratch’ Perry, intitolato Jamaican ET. Una carriera musicale iniziata negli anni ’80 che lo ha portato a collaborare con importanti formazioni Ska e Reggae, tra cui Prince Buster, Laurel Aitken, Rico Rodriguez e Susan Cardogan.

Ad accompagnarlo nell’appuntamento sarà Big Ska Swindle, storica formazione barese esponente di spicco della Ska Reggae italiana, composta da Dario ‘Mr.Bogo’ Divella (Voce, Sax), Tano ‘G’ Grazioso (Piano, Tastiere), Nick ‘The Freak’ Quarto (Chitarra, Voce), Alessio ‘Il Virno’ (Chitarra, Voce), Joe Leali (Basso) e Nicola ‘Negus’ De Liso (Batteria). Un sodalizio artistico di lunga durata tra l’artista londinese e la band, raccontata anche in un documentario prodotto da Alternativa Events & Lux for media, realizzato con il contributo di Puglia Sounds.

Il concerto chiuderà una giornata all’insegna della musica. Già dal primissimo pomeriggio, infatti, l’Opificio per le Arti accoglierà workshop e incontri, oltre al ‘Festival Pass’, ovvero le selezioni italiane per suonare allo Sziget Festival. L’appuntamento, inserito nel progetto #KismetCommunity del bando comunale ‘Un negozio non è solo un negozio’, permetterà anche ad artisti, management e booking di prenotare uno slot da 5 minuti per incontrare, presentarsi e consegnare materiale da ascoltare ai responsabili dello Sziget Festival, del Chroma Festival di Perugia, di AteneiKa a Cagliari e del Management di Gio Evan e Lercio.it, A dettare i tempi della serata e della notte le selezioni di Tuppi e Teta Mona. L’ingresso sarà gratuito per la prima parte della giornata che vedrà avvicendarsi sul palco del Kismet sei progetti musicali nazionali in gara per suonare in festival italiani ed europei e poi. a partire dalle ore 20, l’ingresso sarà riservato solo ai possessori del biglietto. Il biglietto ha un costo 12 €, in prevendita sul circuito Vivaticket. Per l’accesso al live di King Hammond e ai dj set serali, bisognerà possedere il biglietto anche se si è arrivati prima delle ore 20.

Per info si può chiamare il botteghino al numero 335 805 22 11. Il programma aggiornato sul sito www.teatridibari.it.