“Io sono abbastanza”, lo spettacolo di musica e teatro ad Acquaviva delle Fonti

Al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, domani, secondo appuntamento della stagione di musica. In scena le tre cantautrici Vienna, Mariachiara Gianfelice e Francesca Celiberto

ACQUAVIVA DELLE FONTI – AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, MAST Music Academy e Vienna, presenta il secondo appuntamento della stagione di musica: Io sono abbastanza – Voci di donne tra cantautorato e teatro, uno spettacolo di musica e teatro con la regia di Ivana Pantaleo, che intreccia storie di donne che condividono il cammino per la parità di genere e per l’affermazione della propria identità senza pregiudizi, senza costrizioni e senza limiti. Lo spettacolo andrà in scena domenica 9 marzo alle ore 20.30 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle fonti.

Un’occasione di riflessione e crescita collettiva, un viaggio emozionale e autentico in cui le voci delle donne si intrecciano dando vita ad un coro che cerca di costruire un futuro diverso, affinché ogni voce possa finalmente essere ascoltata e rispettata e soprattutto abbia il coraggio di parlare, senza dover chiedere il permesso, soprattutto a se stessa.

In scena le tre cantautrici Vienna, nome d’arte di Cristiana D’Auria, Mariachiara Gianfelice con il suo progetto Marea e Francesca Celiberto.

Racconta Vienna:

“Non sei abbastanza” è una frase che quotidianamente molte persone si sentono dire o dicono a loro stesse. Ci siamo abituati ad usare male la parola “abbastanza”, la inseriamo davanti alla parola “bene” per smorzarne l’efficacia, ha sempre un’accezione in qualche modo negativa.

Come donna, spesso ho sentito l’obbligo, la spinta a fare sempre di più, ad essere diversa da come sono, e confrontandomi con altre donne, avvertono quotidianamente la stessa sensazione.

Poi mi sono detta che “Abbastanza” è una parola bellissima, significa quanto basta per: quanto basta perché ci si senta soddisfattə di se stessi, perché ci si voglia bene.

“Io sono abbastanza” è una frase che ho imparato a dirmi sempre più spesso e spero, nel nostro piccolo, che questo evento sia utile a qualcuno.

La produzione di questo evento vede la mia collaborazione con Mast Music Academy, che ormai è una seconda casa. Mi hanno vista crescere, artisticamente e non, e ora collaborare sotto molti aspetti. Ho sinceramente adorato questa evoluzione.

Ringrazio Mast, come Ivana, Francesca e Mariachiara che saranno con me sul palco, Claudio e tutti i tecnici e AncheCinema per ospitare questo evento.

Saranno presenti rappresentanti delle associazioni:

– Libera contro le mafie,

– Gens Nova,

– I Colori dell’Anima,

a disposizione del pubblico per qualsiasi informazione/testimonianza.

VIENNA

Vienna, nome d’arte di Cristiana D’Auria, è una cantautrice alternative pop. All’età di dieci anni inizia a scrivere canzoni e studiare canto e pianoforte.

Ha continuato la sua formazione conseguendo il Bachelor of Arts in Commercial Music e il Master of Arts in Songwriting presso la University of the West of Scotland nella sede di Bari – Mast Music Academy.

Per l’artista, la scrittura è sempre stata consapevolezza di ieri e immaginario del domani; un rifugio, un modo per comprendersi e accettarsi.

Il suo progetto musicale evolve tramite la collaborazione con il producer Diego Ceo. Dall’unione dei due artisti si è creato un sound moderno e incisivo, che attinge dal mondo pop più elettronico e abbraccia sfumature alternative, indie e r&b.

Attualmente Vienna, oltre a curare il proprio progetto musicale, è insegnante di Songwriting e lavora come autrice per artisti emergenti.

Nel 2023 pubblica l’album “Radici // Foglie” (2023) con l’etichetta Bobo Records, tra i progetti vincitori di Puglia Sounds Record 2023 e da indipendente il singolo “Dire Bene e Dire Male”.

Nel 2024 pubblica da indipendente i singoli “Come la primavera” e “Se voglio salvarmi la vita” prodotti da Diego Ceo e co-prodotti da Giuliano Vozella, distribuiti da Artist First con ufficio stampa RC Waves.

I singoli anticipano l’EP “Se voglio salvarmi la vita” uscito il 15 novembre.

L’EP contiene concetti come la ricerca di un equilibrio interiore, l’abbandono di un controllo ossessivo nei confronti della propria vita, il fluire con gli eventi, l’accettazione del nostro mondo interiore, la paura di amare e amarsi, la necessità di fermarsi.

Tra le esperienze live troviamo la partecipazione all’Eurogig in Scozia (2022), festival internazionale di giovani talenti europei, la partecipazione agli showcase del Medimex (2023), l’apertura del concerto di Davide Shorty lo scorso 2 Marzo presso AncheCinema (Bari) e l’apertura dell’evento organizzato da Radio Kiss Kiss e Pitti Pizza & Friends a Salerno lo scorso 29 agosto.

MAREA

Marea è il progetto di Mariachiara Gianfelice, cantautrice del collettivo Dischi Uappissimi.

Pianista di formazione umanistica, nel 2022 esordisce alla Festa dei Popoli per poi scaldare il palco di artisti come Alan Clark (Bari in Jazz Festival), Galeffi (Baia Nhà), The Buckwise (Mercato Nuovo) e Francesco Tricarico (Indahouse Ranch).

Vincitrice del premio Miglior Colonna Sonora al Gargano Film Fest 2024 con “La vita degli alberi”, attualmente lavora al suo primo EP.

La sua musica si fa specchio delle più profonde contraddizioni umane, con un sound che strizza l’occhio alla tradizione cantautorale italiana e internazionale, al pop e alla musica da film.

FRANCESCA CELIBERTO

Francesca Celiberto è una cantautrice di Bari. Studia canto e pianoforte jazz presso l’accademia “il Pentagramma”, fin dall’adolescenza. Successivamente inizia a comporre i propri pezzi, entrando nel mondo del cantautorato. Nel 2021 pubblica il suo primo EP dal titolo “Non sei mica De André”, contenente pezzi che spaziano da temi introspettivi ad argomenti più leggeri. Attualmente Francesca fa parte della band “Cantina Club”, con la quale continua a scrivere brani inediti: il loro primo singolo, uscito da poco, si intitola “Rimedio Naturale”.

IVANA PANTALEO

Attrice, autrice, artista poliedrica, eco-stilista e operatrice olistica. I suoi spettacoli per il teatro di cui è autrice, regista e interprete sono “Trittico di luce”, “Cristalli d’acqua”, “il tuo nome è donna” e “la donna guerriera”, “Dora Menichelli, anima allegra”. Collabora come cantante e performer con il gruppo musicale Projectango. Per il cinema ha lavorato negli ultimi film di Elisabetta Sgarbi: “Racconti d’amore”; “Quando i tedeschi non sapevano nuotare”; “Il pesce siluro è innocente” e “I nomi del signor Sulcic”, in coproduzione nel lungometraggio “Dentro” di Andrès Arce Maldonado con cui ha vinto il premio internazionale al “the monkey bread tree film festival” come migliore attrice protagonista e come miglior film, è coprotagonista nel film Cyrano.org di Andrès Arce Maldonado presentato al festival di Los Angeles e Stoccolma 2024. Coprotagonista nel film “Vague Brisées” del regista tunisino Habib Mestiri.

È stata madrina e presidente di giuria del festival di cinema “Journeè cinematographique de Kairouan” 2018 (Tunisia). Ha partecipato alla serie TV “Imma Tataranni”, nei film “L’amore non si sa” di Marcello di Noto presentato in anteprima al Festival del film di Roma 2020, “The food club”, film danese per la regia di Barbara Rothenborg. È protagonista nel film “Chez Cirò” di Anna Teresa Eugeni e come attrice e costumista nei cortometraggi “Le note del silenzio” e “Le note estranee” di Anne Camille Charliat, in selezione al festival di Cannes 2020.

INFO EVENTO

domenica 9 marzo | ore 20.30

Teatro Comunale Luciani | Piazza Vittorio Emanuele II | Acquaviva delle Fonti

I biglietti qui: bit.ly/ABBASTANZA e al botteghino del Teatro Luciani

Biglietto intero di questo spettacolo: 15€ + 1.50€ di prevendita

I biglietti a tariffa ridotta sono riservati ad accompagnatori di persone con disabilità in carrozzina, titolari di disability card e over65.

Le persone con disabilità in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto:

– martedì e sabato | ore 10.00-12.30

– giovedì | ore 16.00-18.30

– i giorni di spettacolo dalle ore 18.00

INFO tramite messaggio SMS/WhatsApp al numero 328 2549669