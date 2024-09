Inclusion Fest ,il 13 settembre, fa tappa ad Andria

Il festival, Inclusion Fest, giunto alla sua nona tappa, coinvolgerà studenti, docenti in formazione, istituzioni locali, esperti e associazioni per promuovere il dialogo e sensibilizzare sui temi dell’inclusione

ANDRIA – Tavole rotonde, laboratori, intrattenimento e tanto altro: il LSi dell’Università di Foggia continua a celebrare l’inclusione con la nuova tappa dell’Inclusion Fest, il festival targato Unifg, ad Andria il 13 settembre. Il festival, giunto alla sua nona tappa, vedrà la partecipazione di studenti, docenti in formazione, istituzioni locali, esperti e associazioni, tutti uniti dall’obiettivo comune di promuovere il dialogo e sensibilizzare il pubblico sui temi dell’inclusione.

L’Inclusion Fest, l’evento itinerante dedicato alla promozione dell’inclusione e del rispetto delle diversità, farà tappa ad Andria il prossimo 13 settembre 2024. Organizzato dal Learning Science Institute (LSi) dell’Università di Foggia e coordinato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, il festival rappresenta un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sulle molteplici sfaccettature dell’inclusione sociale.

A tal proposito, la prof.ssa Toto dichiara: “L’Inclusion Fest non è semplicemente un evento, ma un’iniziativa ambiziosa e visionaria che mira a innescare un profondo cambiamento culturale all’interno della nostra società. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di riflessione e dialogo aperto sull’inclusione, che vada oltre il semplice dibattito teorico e si traduca in azioni concrete. Vogliamo coinvolgere attivamente non solo il mondo accademico e gli esperti del settore, ma anche ogni singolo membro della comunità, affinché tutti possano contribuire alla costruzione di una società più equa, accogliente e inclusiva. Attraverso l’Inclusion Fest, aspiriamo a favorire una consapevolezza collettiva che possa trasformarsi in un movimento di cambiamento reale e duraturo”.

Il Prof. Luigi Traetta, coordinatore del TFA sostegno di unifg, ricorda quanto “L’Inclusion Fest rappresenta un pilastro essenziale per promuovere l’inclusione, soprattutto all’interno del contesto educativo. La creazione di un ambiente di apprendimento veramente inclusivo è un obiettivo fondamentale, in quanto permette a ogni studente, indipendentemente dalle sue capacità, esperienze pregresse o background culturale, di sviluppare appieno le proprie potenzialità.

Un contesto educativo inclusivo non solo facilita la partecipazione attiva di tutti gli studenti, ma valorizza anche la diversità come una risorsa. È attraverso iniziative come l’Inclusion Fest che possiamo sensibilizzare e coinvolgere la comunità educativa, creando così un sistema formativo che rispetti e risponda ai bisogni di ogni individuo, promuovendo una crescita armoniosa e condivisa”.

A partire dalle ore 15:00 presso la Biblioteca comunale “Giuseppe Ceci”, dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, del Prof. Luigi Traetta, coordinatore dei Corsi di Formazione per le Attività di Sostegno (TFA), del Prof. Giorgio Mori, delegato del Rettore alla Didattica, e dei rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Andria, l’Assessore alle Radici e l’Assessore alla Disabilità di Andria, oltre alla Consigliera Comunale Angela di Bari, al Garante della Disabilità della Regione Puglia Antonio Giampietro e alla Consigliera regionale Grazia Di Bari, si terranno gli speech motivazionali con le testimonianze concrete di Roberto Grasso, osteopata esperto in disabilità; Miky Di Corato, scrittore con disabilità motoria e autore del libro “La grande avventura”; e Titty Ieva, ballerina con SLA, nota per la sua partecipazione a “Ballando on the road”.

Seguirà, alle ore 17:00, una tavola rotonda sui temi centrali del festival con le associazioni locali, tra cui la Fondazione sulle Neurodiversità rappresentata dall’Avv. Francesco Bruno, l’associazione Hi Nic con Annamaria dell’Olio e Francesco Basile, e il Centro Zenit con Antonello Fortunato. L’Università di Foggia conferma così il suo ruolo di guida nel dialogo sull’inclusione, promuovendo il coinvolgimento attivo di tutte le realtà sociali e culturali del territorio.

“La nostra associazione ha da sempre avuto come obiettivo primario la promozione dell’inclusione e la garanzia di pari opportunità per tutti. Siamo convinti che ogni individuo meriti di essere accolto e valorizzato senza discriminazioni, e lavoriamo costantemente per creare un ambiente dove ciascuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per consolidare il nostro impegno verso una società più giusta e solidale.

Attraverso le attività e i dibattiti in programma, puntiamo a sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e dell’equità, e a stimolare azioni concrete che possano portare a cambiamenti reali e duraturi. La nostra partecipazione e il nostro contributo sono testimonianza della nostra dedizione a costruire un futuro in cui tutti possano avere accesso alle stesse opportunità e vivere in un contesto di rispetto reciproco e collaborazione”, sostiene la presidentessa di CerBelli, dott.ssa Lucia Melchiorre.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 con un momento di intrattenimento presso la Villa Comunale di Andria con stand enogastronomici e l’esibizione di Letizia Ghita, una giovane con SLA che ballerà insieme a Gianpaolo Brescia della scuola di ballo paralimpica Monton de Estrellas, accompagnati dal complesso musicale diretto da Barbara Crapolicchio.

Per ulteriori informazioni su questo e tutti gli eventi organizzati dal Learning Sciences institute è possibile scrivere a lsi@unifg.it e seguire le pagine social @learningsciencesintitute.