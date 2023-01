Incendio zona industriale Modugno, le raccomandazioni del Comune di Bari

Al momento Bari non è coinvolta, ma si invita a tenere chiuse le finestre e evitare prolungata permanenza all’esterno

BARI – Da questa mattina un incendio sta interessando il sito della Recuperi Pugliesi nella zona industriale di Modugno. La situazione è monitorata in continuo da Arpa Puglia e dal Dipartimento di prevenzione della Asl. Il fumo al momento non sta interessando l’abitato di Bari. Tuttavia, si segnala alla popolazione che la situazione potrebbe subire evoluzioni anche in funzione dell’andamento del vento, che nella notte dovrebbe cambiare direzione e spirerà dai quadranti meridionali. A scopo precauzionale si invitano i cittadini residenti degli abitati di San Paolo, Parco Adria e Bari Domani di tenere chiuse le finestre e evitare prolungata permanenza all’esterno. In ogni caso, in funzione della evoluzione della situazione il Comune procederà a nuove comunicazioni.