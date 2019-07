Il Popolo della Famiglia della Puglia incontra a Monopoli il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo

I dettagli

MONOPOLI (BA) – Sabato 27 luglio alle 18,30 a Monopoli (Ba) si terrà presso il salone Parrocchiale di Sant’Anna l’Assemblea regionale del Pdf Puglia. L’evento sarà presieduto dal Coordinatore Nazionale Nicola Di Matteo che afferma: “La Puglia è una terra magnifica, ringrazio il Coordinatore regionale Fanizzi Mirco e tutto il popolo pugliese per l’ospitalità. Ripartiamo da Monopoli per rilanciare la presenza del Pdf alla prossima competizione regionale” e conclude “Anche questa splendida terra ha bisogno di persone libere e forti, rappresentiamo il popolarismo 2.0 del terzo millennio, per troppo tempo la Puglia è stata sotto il dominio della Sinistra, è arrivato il momento di cambiare, i fatti accaduti a Bibbiano insegnano”. All’evento sarà presente la delegazioni del Pdf Foggia con il Coordinatore Provinciale Chrisitan Padalino, la Provincia di Taranto con il referente territoriale Giuseppe Loiacono, la referente regionale Sud Puglia Maria Luisa De Carlo con i militanti di Brindisi e Lecce e Vito Pietro Loporcaro con i pdeffini della Città di Bari . Il Referente regionale Fanizzi Mirco afferma: “Sarà un momento importante non solo per i militanti del Pdf ma anche per i tanti concittadini che iniziano ad apprezzare il nostro impegno e le nostre battaglie. Si riparte da Monopoli alla presenza di una grande persona, un uomo che mi ha insegnato tanto il nostro Coordinatore nazionale Nicola Di Matteo” e conclude “E’ anomalo organizzare una assemblea in piena estate, questo la dice lunga sul nostro movimento, la protezione dei diritti non negoziabili, gli ultimi, i disabili, dei più indifesi e l’ambiente sono tematiche che non vanno mai in vacanza”.