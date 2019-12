Il Ministro Bellanova sposta i fondi destinati agli agricoltori per l’emergenza Xylella a favore di Dajs e Gal di cui è Presidente Durante, segretario particolare della Bellanova

Arenare (Sinlai – Lega della Terra):”Bellanova deve spiegazioni agli agricoltori pugliesi”

BARI – E’ di pochi giorni la notizia dell’accusa, da parte di alcuni parlamentari dell’opposizione, nei confronti del Ministro Bellanova, di voler spostare i soldi (40 milioni di euro), destinati all’emergenza Xylella, verso Il Gal, cioè un gruppo di azione locale che riunisce imprenditori, sindacati, imprese, enti locali per promuovere le potenzialità di un territorio; e verso Dajs che è il “Distretto di qualità Jonico Salentino” e ha più o meno la stessa funzione del GAL. Il problema, oltre alla mancata erogazione dei fondi per gli agricoltori pugliesi, sta nel fatto che il Presidente del GAL è Cosimo Durante, segretario particolare proprio del Ministro Bellanova. Sulla questione è intervenuto il Segretario Nazionale del Sinlai – Lega della Terra Valerio Arenare: “E’ una situazione assurda che speriamo venga chiarita rapidamente e, soprattutto, auspichiamo che questi fondi siano destinati agli agricoltori e non a gruppi d’azione inutili che nascondono solo interessi economici e politici dei soliti pochi. Il Ministro Bellanova afferma, in risposta alle accuse dell’opposizione, che la decisione di destinare i fondi a GAL e DAJS fosse precedente al suo insediamento e che il piano approvato nel febbraio 2019, firmato dal ministro Centinaio e frutto di concertazione, già prevedeva interventi attuati attraverso i Gal e fondi nazionali per il contratto di distretto Xylella, rinveniente peraltro in parte dall’ ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni. A noi sinceramente interessa poco se questo dirottamento è opera sua o di Centinaio, ci interessa solo che gli agricoltori non vengano presi per l’ennesima volta in giro dall’ennesimo governo incapace e incompetente. I fondi devono andare agli agricoltori che stanno soffrendo a causa della crisi economica e della Xylella, ed è dovere del ministero dell’agricoltura provvedere a questo. Ci sono famiglie che hanno perso tutto in Puglia, questo sarebbe l’ennesimo, inaccettabile, tradimento nei loro confronti.“