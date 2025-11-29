“I racconti del merlo” domani al Teatro Comunale di Leverano

Per la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro lo spettacolo “I racconti del merlo” di Factory compagnia transadriatica con Francesco Stefanizzi, per la regia di Tonio De Nitto. Gli appuntamenti fino ad aprile

LEVERANO – Domenica 30 novembre alle ore 17.45 al Teatro Comunale di Leverano la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro prosegue con “I racconti del merlo”, spettacolo di Factory compagnia transadriatica con Francesco Stefanizzi, per la regia di Tonio De Nitto, con musiche di Paolo Coletta, costumi di Lilian Indraccolo e luci di Davide Arsenio.

Due celebri testi del raffinato universo narrativo di Oscar Wilde

tornano a vivere grazie allo sguardo di un merlo curioso e loquace, testimone privilegiato di accadimenti sospesi tra magia e realtà. Il Gigante egoista e Il Principe felice – fiabe senza tempo che da oltre un secolo parlano al cuore di bambine, bambini e adulti – ci ricordano che la felicità autentica nasce dall’ascolto, dalla generosità e dalla capacità di accogliere l’altro.

Diverse nelle ambientazioni e nei protagonisti, le due storie condividono un messaggio universale:

non è mai troppo tardi per cambiare, aprirsi all’amore e riscoprire il valore della condivisione. Lo spettacolo trae ispirazione dai capolavori letterari di Wilde e li restituisce in forma di una narrazione teatrale poetica e coinvolgente, dove parola, musica e immagini dialogano in armonia. Sul palco, Francesco Stefanizzi dà voce e corpo alle fiabe con eleganza e intensità, guidando il pubblico in un viaggio emozionante tra incanto, ironia e commozione. Alle 16:30 appuntamento con il laboratorio sulla gentilezza Parole appuntite a cura di BlaBlaBla.

Organizzata nell’ambito dei Teatri del Nord Salento, progetto di Factory Compagnia Transadriatica, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù, in collaborazione con Blablabla, realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Culture e dei comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli e Brindisi, Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro proporrà un ricco cartellone che attraversa generi, linguaggi e immaginari diversi.

La rassegna sarà un viaggio

tra fiabe antiche e storie contemporanee, musica dal vivo, danza, ombre, clownerie e teatro di figura, per scoprire insieme la forza delle emozioni, la bellezza delle differenze e la magia del racconto condiviso. In scena ci saranno alcune delle compagnie più riconosciute del panorama nazionale del teatro ragazzi — da Stilema a Principio Attivo Teatro, da Factory Compagnia Transadriatica a Bottega degli Apocrifi, da Sosta Palmizi a Teatri di Pistoia, fino a Teatro delle Albe, La Luna nel Letto, Giallo Mare Minimal Teatro, ZeroMeccanico, Collettivo Clown e molte altre — ognuna con la propria cifra poetica, per un pubblico che non ha età.

In particolare le storie di Andersen, Oscar Wilde e Hoffmann si intrecciano a nuove drammaturgie ispirate ad Anne Frank, Italo Calvino, Magali Le Huche e Karin Serres, passando per fiabe africane e racconti giapponesi, nel segno dell’immaginazione, del rispetto e della crescita. Tra risate e silenzi, musica e movimento, la rassegna invita grandi e piccoli a ritrovarsi in sala per vivere il teatro come spazio di incontro e scoperta, dove ogni storia diventa un modo diverso di guardare il mondo — e un’occasione per farlo, finalmente, insieme. Info e prenotazioni tel 3207087223 – 3290474358 – 3403129308. Info teatridelnordsalento.it.

DICEMBRE

Domenica 7 dicembre al Teatro Excelsior “Carmelo Bene” di Campi Salentina e lunedì 8 al Teatro Comunale di Leverano andrà in scena “Ballon Adventures” del Collettivo Clown con Andrea Meroni e Fabio Lucignano: due aviatori inseguono un palloncino fuggito fino a Balloonia, tra comicità e poesia, inno leggero al viaggio e ai sogni (dai 3 anni). Domenica 14 il Teatro Comunale di Novoli accoglie “Schiaccianoci Swing” della Bottega degli Apocrifi con Fabio Trimigno (violino), Celestino Telera (chitarra), Michele Telera (contrabbasso), Michele Rignanese (batteria), Rosalba Mondelli (fisarmonica): Tchaikovsky e Hoffmann incontrano un ensemble dal vivo per un gioco musicale e scenico che parla di crescita e desiderio (dai 5 anni).

GENNAIO

Nel nuovo anno, sabato 17 gennaio si torna a Guagnano con “Sii gentile e abbi coraggio. Notizie dall’alloggio segreto” di Teatri di Pistoia/Orto degli Ananassi con Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza: ispirato al diario di Anne Frank, un piccolo teatro di oggetti e pop-up che sceglie la via della meraviglia per far fiorire la memoria (da 8 anni). Domenica 25 a Novoli, Sosta Palmizi presenta “Esercizi di fantastica”: la fantasia prende corpo tra gesto e relazione, un invito a muovere immaginazione e sguardo (da 4 anni).

FEBBRAIO

Domenica 1 al Teatro Comunale di Novoli, TerramMare Teatro porta “L’Arca” con Chiara De Pasalis e Agostino Aresu per la regia di Silvia Civilla: teatro d’attore e di figura, danza e pantomima per una delicata navigazione tra storie e legami (3|10 anni). Domenica 8 si torna a Campi Salentina con “Ape Pina” di Giallo Mare Minimal Teatro: un’attrice (Vania Pucci), una lavagna luminosa che disegna dal vivo, animazioni e suoni per un piccolo grande racconto sulla biodiversità (3|8 anni). Domenica 22 a Trepuzzi, ZeroMeccanico Teatro con il cartometraggio “Sogno in scatola”: Francesco Cortese e Ottavia Perrone, un pupazzo e trentacinque metri di carta per trasformare una scatola in un intero universo (da 3 anni).

MARZO

Domenica 1 a Leverano il mese di marzo si apre con “Pìnolo” di Nardinocchi/Matcovich con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva: teatro e danza per abbattere stereotipi e rivendicare la libertà di essere sé stessi, tra amicizie nuove e scelte consapevoli (da 6 anni). Sabato 7 a Campi Salentina, Factory e Stichting Knopen propongono “Shhh! – The Touch of Sound” di e con Ilaria Carlucci e Manuela Tessi con set design di Tomi Scheiderbauer: un rito sensoriale dove suono e movimento si toccano e si vedono, dedicato ai più piccoli (2|5 anni). Domenica 8 (ore 17:45) sempre a Campi, Factory firma “Smile. Un sorriso e forse una lacrima” con Luca Pastore e Benedetta Pati per la regia di Tonio De Nitto: ispirazioni chapliniane per una partitura d’attore e pantomima che intreccia memoria, amore e presenza, dedicata al poeta Refaat Alareer (8|12 anni).

E ancora domenica 15 a Novoli la Compagnia Arione De Falco racconta “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici” con Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario de Falco in collaborazione con Annalisa Cima e musiche di Enrico Messina: paure e pregiudizi si sciolgono in una rivoluzione gentile fatta di cura e amicizia (dai 5 anni). Infine domenica 22 a Leverano, Progetto g.g. – Accademia Perduta presenta “Rosaluna e i lupi”: la storia di una piccola grande voce che trova il coraggio di brillare, tra teatro d’attore e di figura (3|8 anni).

APRILE

Sabato 11 a Guagnano, La luna nel letto porta “Toc Toc” con Deianira Dragone e Anna Moscatelli: due sorelle, una notte di scoperte, l’amore che non si divide ma si moltiplica; teatro fisico e d’attore per un racconto di accoglienza (dai 3 anni). Domenica 12 a Campi appuntamento con “Lucy/Gli orsi” di Karin Serres. In una scena contemporanea, tra ombre e videoproiezioni, Lucy vede orsi che nessun altro vede e trasforma il dolore in relazione (dagli 8 anni). Sabato 18 poi a Trepuzzi con “Thioro.

Un cappuccetto rosso senegalese” (da 5 anni) e domenica 19 a Campi con Il paese dove non si muore mai / Dëkk bu kënn dull dëwee (da 7 anni), la rassegna ospita due spettacoli nati dalla profonda relazione tra il Teatro delle Albe e il Senegal, terra di origine di Mandiaye Ndiaye, attore cardine della compagnia scomparso nel 2014. Chiusura infine domenica 26 aprile a Leverano con “Piccolo Sushi” di Factory con Michela Marrazzi per la drammaturgia e regia di Tonio De Nitto: un ragazzo, lo yatai di famiglia, lo yūrei della nonna e un desiderio ostinato di diventare chi si è, nel segno poetico del teatro di figura contemporaneo (da 8 anni).

Info e prenotazioni

3208607996 / 3207087223 / 3403129308

www.facebook.com/legamiteatridelnordsalento

teatridelnordsalento.it

Ingresso 8 euro – ridotto 6 euro (under 18 e residenti di Novoli,

Campi Salentina, Trepuzzi, Guagnano e Leverano)