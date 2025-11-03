I Mezzotono: ecco gli eventi tra Puglia, Sud America e il sogno Take 6

​BARI — Il gruppo vocale Mezzotono, tra le formazioni a cappella italiane più apprezzate nel panorama internazionale, annuncia un fine 2025 ricco di appuntamenti che culminerà a dicembre con l’apertura del concerto dei leggendari Take 6 a Taranto.

Novembre: quattro concerti al Teatro Abeliano

Il 21 e 22 novembre, il Teatro Abeliano di Bari ospiterà quattro concerti speciali dedicati al lancio dei nuovi dischi di 4 voci soliste già parte dei mezzotono e legate alla scena vocale jazz:

•⁠ ⁠Chiara CEO – “Vocalese” (con Antonio Laviero al pianoforte)

•⁠ ⁠Sara Rotunno – “Inwards Songs” (con Francesco Schepisi al pianoforte)

•⁠ ⁠Grazia Lombardi Quartet – “Migration in Music”

•⁠ ⁠Fabio Lepore – “Italian Swing” (con Francesco Schepisi al pianoforte)

Il tour in Sud America

Dopo il successo delle recenti tournée mondiali — che hanno toccato nazioni nei cinque continenti, tra cui Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Corea del Sud, Sud-Africa e molti altri, i Mezzotono voleranno in Argentina e Patagonia, portando il loro inconfondibile stile “a cappella made in Italy” anche oltreoceano. Le date sudamericane, annunciate sui canali social del gruppo, confermano la continua espansione internazionale del progetto.

Dicembre: il sogno Take 6 e “Vocal Christmas”

Il 18 dicembre 2025 sarà una data storica: i Mezzotono apriranno il concerto dei Take 6 a Taranto.

Con 10 Grammy Award, i Take 6 sono il gruppo vocale più premiato della storia della musica e vantano collaborazioni con Stevie Wonder, Ray Charles, Whitney Houston, Al Jarreau, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Michael McDonald, Beyoncé e molti altri. Saranno per la prima volta in puglia e il concerto si annuncia entusiasmante.

Dicembre sarà anche il mese del debutto di “Vocal Christmas”, il nuovo spettacolo natalizio dei Mezzotono, che farà tappa a:

•⁠ ⁠Martina Franca – 21 dicembre → Biglietti

•⁠ ⁠Bari – 23 dicembre → Biglietti

«Per noi è un sogno che si realizza — commenta Fabio Lepore fondatore del gruppo — i Take 6 sono dei miti e l’ispirazione che ci ha spinti ad amare la musica a cappella. Sarà un fine 2025 indimenticabile».

I Mezzotono sono Fabio Lepore, Marco Di Nunno, Andrea Maurelli, Chiara Ceo e Grazia Lombardi