I Dirotta su Cuba di Simona Bencini a Molfetta

Giovedì 4 dicembre, nell’auditorium Regina Pacis, a Molfetta, per «Waves 25» della Fondazione «Valente», il ritorno dei Dirotta su Cuba; la band ripropone nel trentennale l’iconico album d’esordio

MOLFETTA – Dopo il successo delle prime quaranta date per festeggiare il trentesimo anniversario dell’omonimo album d’esordio, i Dirotta su Cuba di Simona Bencini continuano il trionfale «Let’s celebrate Tour II – 30 years», in arrivo giovedì 4 dicembre a Molfetta, nell’auditorium Regina Pacis, alle ore 20.30, per la stagione «Waves 25» ideata da Pietro Laera per la Fondazione Musicale Valente presieduta da Marcello Carabellese. Un’occasione imperdibile per rivivere l’energia travolgente del funky italiano che ha fatto storia, in una dimensione intima e raffinata.

I Dirotta su Cuba

portano sul palco tre decenni di successi, eseguendo per intero l’album che li ha consacrati e i brani che hanno segnato generazioni di appassionati. Un live prorompente che conferma la vitalità di una delle band più amate del panorama musicale italiano.

Era il 21 aprile 1995 quando uscì «Dirotta su Cuba», primo album della band fiorentina anticipato dal singolo «Gelosia», vero e proprio tormentone della nuova corrente italiana dell’acid jazz. Il successo fu enorme e «Dirotta su Cuba» ottenne il disco di platino. Dal disco furono estratti ben cinque singoli, sempre in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico. E nonostante i cambi di formazione e line-up, i Dirotta su Cuba, capitanati dalla vulcanica front-women Simona Bencini, sono ancora in ottima forma ed in piena attività, come certifica questo prorompente live accompagnato dalla pubblicazione di una versione in vinile, in edizione limitata, del loro primo, iconico album, presentato in grande stile sul palco del Blue Note di Milano.

«Dirotta su Cuba mi ha dato un’identità, come cantante e come artista e mi ha permesso di crescere, di misurarmi nei miei talenti e nei miei limiti: avevo vent’anni quando sono entrata nella band, e metà della mia vita è stata permeata da questa avventura bellissima, con i suoi alti ed i suoi bassi, con le sue gioie e dolori, un’avventura che dura da oltre trent’anni», racconta Simona Bencini, attualmente affiancata da Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al sax e al flauto e Antonio Scannapieco alla tromba.

La stagione «Waves 25» della Fondazione Musicale Valente è sostenuta dal

Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta.

Info 349.7873941 – Biglietti disponibili su

<https://www.diyticket.it/events/Musica/16415/tra-le-mie-onde> diyticket.it.

al link

https://www.diyticket.it/events/musica/26801/dirotta-su-cuba-lets-celebrate-

tour.