Grottaglie, Natale 2022: tre giorni di eventi da non perdere

Nelle vie del commercio si festeggia in allegria con #VIVIVIAPARINI, Natal’è ed Aspettando il Natale

GROTTAGLIE (TA) – Con l’inaugurazione della 43^Mostra del Presepe, a Grottaglie si entra nel vivo del programma natalizio pienamente fruibile per tutti i visitatori.

Fra i tanti eventi, spiccano quelli organizzati nelle vie del commercio cittadino. Un plauso va all’impegno sinergico messo in campo dagli esercenti della “Città delle Ceramiche”.

Da oggi, Festa dell’Immacolata, fino a domenica 11 dicembre spiccano tre eventi da non perdere nelle vie del commercio grottagliese in cui rientrano a pieno titolo Via Parini, Via Matteotti, Via Marconi e Piazza Principe di Piemonte.

Si è iniziato questo pomeriggio (giovedì 8 dicembre), con #VIVIVIAPARINI. Ci saranno le degustazioni di prodotti artigianali, pizze calde, caldarroste e vin brulè. Ad allietare l’evento la musica di Dj Max, ma non mancherà l’animazione per bambini a cura della ludoteca Wonderland. Senza dimenticare i mercatini natalizi: tutto organizzato dai commercianti di Via Parini!

Il secondo evento da non perdere è senz’altro “Natal’è” in Via Marconi! Organizzato dalle attività della suddetta via, l’appuntamento è per sabato 10 dicembre dalle ore 18:00. Il motto è “Festeggiamo insieme per felicità dei bambini”; non mancheranno gli sparabolle, zucchero filato, mascotte, artisti di strada, musica dal vivo, crepes, mercatini e dulcis in fundo… l’arrivo di Babbo Natale! Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre il 10 dicembre, dalle ore 19:00, concerto gratuito in Piazza Verdi con i Blues Indelebile Band!

Domenica 11 dicembre il gran finale in Piazza Principe di Piemonte con “Aspettando il Natale”. Eventi sia di mattina, con lo start alle ore 9:00, che di pomeriggio dalle 18:00.

Un plauso anche in questo caso agli esercenti di Piazza Principe di Piemonte, come per i colleghi delle altre zone della città. La mattina attesa per il trucca bimbi, Babbo Natale con la consegna delle letterine, musica, animazione e divertentismo, mascotte natalizie, lezioni di danza a cura dell’ASD Dejanira Ballet dalle 10.00 ed i mercatini del Natale. E dalle 18.00 invece? È presto detto: ecco la pettolata ed i dolcetti di Natale con l’associazione “Auser”; ancora musica, animazione e divertentismo; mascotte natalizie, una nuova lezione dell’ASD Dejanira Ballet dalle ore 17:00; mercatini di Natale e per finire in grande allegria spazio alla Casa di Babbo Natale!

Le vie del commercio cittadino, animate con un sottofondo musicale, si coloreranno così con le tinte della tradizione, le vetrine dei negozi saranno infatti allestite con i tradizionali oggetti in ceramica dei maestri artigiani grottagliesi. L’allestimento è frutto di una sinergia virtuosa tra i ceramisti ed i commercianti.

Il ricchissimo cartellone di eventi natalizi a Grottaglie durerà oltre un mese, precisamente fino al 6 gennaio 2023. Luci e colori avvolgeranno la “Città delle Ceramiche” con concerti, animazioni per bambini, eventi, musica ed una grande festa di Capodanno in Piazza Regina Margherita la sera del 31 dicembre.