Giornate Micaeliche 2025, esibizione Coro della Polizia Locale di Bari

Nella parrocchia di Santa Maria del Fonte, a Carbonara, oggi si esibirà il Coro della Polizia Locale per una “Pace disarmata e disarmante”

BARI – Il Coro della Polizia Locale di Bari, diretto dal maestro Gennaro Caruso, si esibirà questa sera, mercoledì 22 ottobre, alle ore 19.45 nella parrocchia di Santa Maria del Fonte, a Carbonara, in occasione delle giornate micaeliche 2025.

Nell’ambito delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, che quest’anno accolgono il messaggio di Papa Leone XIV per una “pace disarmata e disarmante”, per la serata di oggi è in programma un concerto di Manos Blancas Puglia dell’associazione Famiglia Dovuta, diretto da Nicoletta Picciariello e Tiziana Portoghese, con la partecipazione di Samanta Amoruso, Valeria Lepore e del Coro della Polizia Locale.