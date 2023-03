Giornate FAI di Primavera in Provincia di Lecce

Domani 19 marzo a Spongano l’anteprima della XXXI edizione delle Giornate FAI di Primavera programmate per sabato 25 e domenica 26 marzo

LECCE – Uno dei percorsi di quest’anno, tutti curati dalla Delegazione FAI Lecce e dal Gruppo FAI Salento Jonico, avrà come tema LE VIE DELL’OLIO, a cui si collega l’appuntamento di domani, con l’apertura straordinaria di PALAZZO BACILE DI CASTIGLIONE E FRANTOIO, in Via Paolo Emilio Stasi a Spongano. Alle ore 19:00 evento speciale: concerto di musica classica Armonici Respiri dei fisarmonicisti Vittorio Chittano e Pietro Secundo, in collaborazione con il Comune di Spongano e con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Ore 18

Visita guidata del Frantoio del Palazzo a cura del proprietario Dott. Fabio Bacile di Castiglione .

Ingresso riservato ad iscritti FAI.

Informazioni al 3200689461

Per il 25 e 26 marzo in provincia di Lecce sono previste ben 13 aperture a Lecce, Nardò, Castrì di Lecce, Gallipoli, Matino, Tuglie, Sannicola e Serrano, a cui si aggiunge l’apertura dell’Abbazia di S.Maria di Cerrate, unico Bene Fai di Puglia. Per queste aperture è previsto il coinvolgimento di 17 istituti scolastici in 10 comuni differenti (si aggiunge Galatina che partecipa con gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone).

La Conferenza Stampa di presentazione di tutte le iniziative a cura della Delegazione Fai Lecce e del Gruppo Fai Salento Jonico si svolgerà martedì 21 marzo alle ore 10,30 presso la Biblioteca Sant’Angelo, in Via Sant’Angelo, nel centro storico di Gallipoli.

Tutte le aperture della provincia di Lecce dettagliate a questo link

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA&search=lecce

PROGRAMMA

XXXI edizione delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Delegazione FAI Lecce

DOMENICA 19 MARZO (ANTEPRIMA GIORNATE FAI)

LE VIE DELL’OLIO

SPONGANO – PALAZZO BACILE DI CASTIGLIONE E FRANTOIO – Via Paolo Emilio Stasi

Evento speciale: alle ore 19:00, concerto di musica classica Armonici Respiri dei fisarmonicisti Vittorio Chittano e Pietro Secundo in collaborazione con il Comune di Spongano e con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Alle ore 18:00, Visita guidata del Frantoio del Palazzo a cura del proprietario Dott. Fabio Bacile di Castiglione.

Ingresso riservato ad iscritti FAI.

SABATO 25 MARZO

FAI… LA STORIA

LECCE – CHIESA DEI SANTI NICCOLÒ E CATALDO (BENE PROMOSSO DAI VOLONTARI FAI DI LECCE) – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Virgilio-Redi di Lecce

Evento speciale: alle ore 11.30, incontro con Caterina Rinaldo, delegata regionale del FAI per la comunicazione, che proporrà una lettura della chiesa dei santi Niccolò e Cataldo sotto il profilo del significato dell’edificio di culto, dell’impianto architettonico e delle relazioni tra lo spazio sacro e il programma iconografico del luogo della celebrazione.

LECCE – CIMITERO MONUMENTALE – Viale San Nicola dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Marcelline di Lecce

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – CHIESA DI S. MARIA INCORONATA E CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI SCALZI – Via Incoronata, 25

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 19:30 (ultima visita alle 19:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone di Galatina e Liceo Galilei di Nardò

LE VIE DELL’OLIO

LECCE (SAN LIGORIO) – IL BORGO, LA CHIESA E IL FRANTOIO IPOGEO DI SAN LIGORIO – San Ligorio

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli (mattina) e del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce (pomeriggio)

Evento speciale: dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nella piazzetta del Borgo di San Ligorio concerto degli alunni del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri di Lecce.

LECCE – MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO: L’ARCHEOLOGIA DELL’OLIO IN TERRA D’OTRANTO NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO – Viale Gallipoli 31

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Studenti dell’Università di Lecce e delle guide del Museo

CASTRI DI LECCE – IL FRANTOIO IPOGEO – Piazza dei Caduti

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30) Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Statale Galileo Galilei di Castri di Lecce

GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – FRANTOIO IPOGEO GRANAFEI – Via Antonietta De Pace

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Vespucci di Gallipoli

Evento speciale: una mostra fotografica storica verrà allestita all’interno del frantoio e ci racconterà del porto antico e ci documenterà sul grandioso sviluppo commerciale della città e dell’intera area jonica dovuto al mercato dell’olio

MATINO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL MARCHESATO DEI “DEL TUFO” E LE SCUDERIE AFFRESCATE DEL LORO PALAZZO – Piazza San Giorgio

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS di Matino

TUGLIE (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – MASSERIA CARIGNANI – Via Circumvallazione, snc dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS Tuglie – Collepasso

SANNICOLA (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – LA COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE – s.p. per Alezio snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ICS Sannicola – Alezio

SERRANO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – OLIVAMI E LA NUOVA RIFORESTAZIONE – s. p. Percaccini snc, Carpignano Salentino

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Da Vinci di Maglie (mattina) e dell’ICS di Maglie (pomeriggio)

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL CAMPO DEI GIGANTI – Contrada S. Chiara, Villaggio Boncore

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galilei di Nardò

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:15): CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA

Visite ogni 15 min a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Evento speciale: Sulle vie dell’Olio. Guidati dagli esperti dell’Oleificio AGRO, i partecipanti saranno condotti alla scoperta del sapore e del profumo (qualità organolettiche) di alcune tipologie di olio evo pugliesi.

Ore 11:15, 12:15, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti.

DOMENICA 26 MARZO

FAI… LA STORIA

LECCE – CHIESA DEI SANTI NICCOLÒ E CATALDO (BENE PROMOSSO DAI VOLONTARI FAI DI LECCE) – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 12:00 (ultima visita alle 11:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Fermi di Lecce

Evento speciale: al termine della Santa Messa delle ore 10, si terrà il Concerto con Canti Gregoriani del gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae diretto dal maestro Giuseppe Lattante. Ingresso con contributo libero (minimo 3 euro).

LECCE – CIMITERO MONUMENTALE – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 12:00 (ultima visita alle 11:30) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Marcelline di Lecce

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – CHIESA DI S. MARIA INCORONATA E CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI SCALZI – Via Incoronata, 25

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 19:30 (ultima visita alle 19:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone di Galatina e Liceo Galilei di Nardò

LE VIE DELL’OLIO

LECCE (SAN LIGORIO) – IL BORGO, LA CHIESA E IL FRANTOIO IPOGEO DI SAN LIGORIO – San Ligorio

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi (mattina) e del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli (pomeriggio) di Lecce

Evento speciale: dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nella piazzetta di Borgo San Ligorio, concerto degli alunni del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri di Lecce.

LECCE – MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO: L’ARCHEOLOGIA DELL’OLIO IN TERRA D’OTRANTO NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO – Viale Gallipoli 31

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Studenti dell’Università di Lecce e delle guide del Museo

CASTRI DI LECCE – IL FRANTOIO IPOGEO – Piazza dei Caduti dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 16:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Statale Galileo Galilei di Castri di Lecce

GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – FRANTOIO IPOGEO GRANAFEI – Via Antonietta De Pace

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Sofia Stevens (mattina) e dell’IC Polo 2 (pomeriggio) di Gallipoli

Evento speciale: una mostra fotografica storica verrà allestita all’interno del frantoio e ci racconterà del porto antico e ci documenterà sul grandioso sviluppo commerciale della città e dell’intera area jonica dovuto al mercato dell’olio

MATINO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL MARCHESATO DEI “DEL TUFO” E LE SCUDERIE AFFRESCATE DEL LORO PALAZZO – Piazza San Giorgio

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS di Matino

TUGLIE (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – MASSERIA CARIGNANI – Via Circumvallazione, snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del ICS Tuglie – Collepasso

SANNICOLA (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – LA COOPERATIVA OLEARIA SANNICOLESE – s.p. per Alezio snc

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ICS Sannicola – Alezio

SERRANO (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – OLIVAMI E LA NUOVA RIFORESTAZIONE – s. p. Percaccini snc, Carpignano Salentino

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo di Maglie

NARDO’ (a cura Gruppo FAI Salento Jonico) – IL CAMPO DEI GIGANTI – Contrada S. Chiara, Villaggio Boncore

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galilei di Nardò

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:15): CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA

Visite ogni 15 min a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Evento speciale: Sulle vie dell’Olio. Guidati dagli esperti dell’Oleificio AGRO, i partecipanti saranno condotti alla scoperta del sapore e del profumo (qualità organolettiche) di alcune tipologie di olio evo pugliesi. Ore 11:15, 12:15, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti.