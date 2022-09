Giornate Europee del Patrimonio 2022, le iniziative a Francavilla Fontana

Il 24 e 25 settembre visite guidate a Tema nel Museo Archeologico di Francavilla Fontana; per i bambini previsto un laboratorio di riciclo creativo

FRANCAVILLA FONTANA – Il Museo Archeologico di Francavilla Fontana sarà tra i luoghi della cultura protagonisti delle Giornate Europee del Patrimonio in programma sabato 24 e domenica 25 settembre.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, è nata con lo scopo di far conoscere e promuovere i luoghi della cultura presenti sui territori. Il tema dell’edizione 2022 è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Le Giornate Europee del patrimonio di Francavilla Fontana si apriranno sabato 24 settembre dalle 10.30 a Castello Imperiali proprio con una iniziativa legata alla ecosostenibilità che coinvolgerà direttamente i bambini e le bambine con un laboratorio di riciclo creativo.

Nel pomeriggio si entrerà nelle sale del Museo MAFF per delle visite guidate a tema “I Paesaggi dell’Alto Salento” che partiranno alle 18.00, 19.30, e 21.00.

Le esplorazioni del museo proseguiranno anche per l’intera giornata di domenica 25 settembre, con visite guidate alle 10.00, 11.30, 18.00, 19.30, 21.30, che consentiranno ai visitatori di scoprire la storia e l’evoluzione del territorio dal Paleolitico all’età moderna.

Le sale espositive, allestite al piano nobile di Castello Imperiali, sono organizzate in ordine cronologico: il percorso inizia con le fasi più antiche della storia dell’uomo in Puglia, prosegue con l’età ellenistica e romana e si conclude con il racconto della nascita del borgo di Francavilla Fontana in età medievale e dei successivi sviluppi in età moderna, quando il destino della Città si incrocia con quello di un’importante famiglia genovese: gli Imperiali.

Il percorso espositivo contiene reperti archeologici provenienti da Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Mesagne e Brindisi, e grazie ad una serie di illustrazioni e ricostruzioni tridimensionali appositamente realizzate, racconta alcuni dei momenti fondamentali della storia del territorio.

Per informazioni su biglietti e prenotazioni è possibile contattare il numero 3458723113.