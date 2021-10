Galatone, Mercatino della Creatività: il 24 ottobre secondo appuntamento

Domenica nella Piazzetta di Via Castello, nei pressi di Piazza Crocifisso dalle ore 9 fino a pomeriggio, l’iniziativa per valorizzare i prodotti locali De.Co. a cura di Tracce Creative APS

GALATONE (LE) – Secondo appuntamento il 24 ottobre (dalle ore 9 fino a pomeriggio) con il Mercatino della Creatività, un mercatino nato per ospitare e valorizzare le piccole realtà imprenditoriali che valorizzano il nostro territorio. Tramite una call pubblica lanciata sui canali social, sono state raccolte le adesioni di artigiani, piccole realtà imprenditoriali e case editrici. Lo stesso approccio è stato messo in moto per creare, a Galatone, il primo G.A.S. gruppo di acquisto solidale, per coinvolgere le aziende locali. Il giardino del Palazzo Marchesale ospiterà i produttori a km zero (agricoltura, allevamento, prodotti enogastronomici), che producono in maniera naturale ed ecosostenibile. Perché comprare frutta e verdura nella grande distribuzione, quando c’è la possibilità di comprare prodotti naturali, di stagione soprattutto, dalla provenienza certa e locale, provenienti da agricolture naturali.

Il lavoro di coinvolgimento delle realtà produttive di Galatone è promosso da Tracce Creative in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico dell’Ass. Maurizio Pinca, l’Osservatorio del Processo De.Co. guidato dall’Arch. Giuseppe Resta.

Il progetto ‘Generazioni di Comunità’ è vincitore del bando Luoghi Comuni promosso dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia.

Il processo De.Co proseguirà in autunno con incontri partecipati dei produttori locali di Galatone, e con una stagione enogastronomica-culturale in cui gli stessi saranno invitati a raccontare la propria storia, con degustazioni accompagnate da concerti musicali solisti o di piccoli ensemble.

GLI ESPOSITORI

Ulivi Monumentali Del Salento,Creazioni Dolly, Creazioni Lory, Idea Fantasy, Adornarte, Antonella Screti, Ada Anchora, Maria Monsellato, Dorina Ricchiuto, Mario Del Fiume, Sara Sbizzera – 𝓢𝓱𝓪́𝓻𝓲𝓽𝔃𝓪, Lu Rondella – Robottini Pacifici,Salvatore Congedi,Luna – Laboratorio Rurale, Ethicall – Aloe Vera,Rossano Epicoco – Azienda Agricola, Tipico Salento, Marco Lega, Solidaterra Martano

‘Generazioni di Comunità’ animerà il Palazzo Marchesale di Galatone con un’intensa attività culturale, sociale ed enogastronomica; saranno infatti programmati laboratori creativi (teatro, scrittura, arti figurative, antichi mestieri, archeologia), incontri culturali, mostre d’arte, valorizzazione di prodotti enogastronomici tramite un processo De.Co. che partirà dal basso con il coinvolgimento di aziende e produttori locali, performance artistiche, mercatini e g.a.s. per la vendita di prodotti a km 0, degustazioni, incontri con le associazioni del territorio, enti, scuole.

Ingresso Gratuito

PIAZZETTA DI VIA CASTELLO

nei pressi di P.zza SS Crocifisso, Galatone

Info: Tracce Creative 338.4960251-349.4340474

traccecreativeaps@gmail.com