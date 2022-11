Galatina, “Comedy club show” al Teatro Tartaro

Dal 25 novembre 2022 al 20 gennaio 2023 quattro appuntamenti con risate e divertimento

GALATINA – Ridere è sempre una buona idea, migliora l’umore e la salute, cancella lo stress e favorisce le interazioni sociali. E non è poca cosa di questi tempi. Da qui l’idea di “Best Production” di creare un format di cabaret e stand-up comedy, da svolgersi in quattro imperdibili appuntamenti nel festoso periodo pre-natalizio, natalizio e post natalizio, da vivere in una location importante come il teatro “Tartaro” di Galatina.

“Comedy Show Club” questo il nome del progetto destinato ad un successo travolgente, punta tutto sul cabaret e la comicità, attività artistiche da sempre presenti nelle manifestazioni perché capaci di esaltare il genere, il pubblico e soprattutto gli attori, indipendentemente che provengano da raffinate tecniche teatrali o dal teatro delle improvvisazioni ed a prescindere dal fatto che sul palco si porti attualità, informazione e satira politica o equivoci, stereotipi e gag irresistibili. L’obiettivo comunque dovrà essere unico: il divertimento.

Dal 25 novembre 2022 al 20 gennaio 2023, a Galatina si alterneranno con esibizioni e personalità, ognuna con la propria visione unica della comicità, spaziando in tutti i generi dal teatro comico alla commedia degli equivoci fino al cabaret puro, offrendo uno spettacolo piacevole e adatto a tutte le età alcuni tra i più bravi attori del panorama artistico nazionale. Chiara anche la scelta del giorno da dedicare alle risate ed al divertimento. Se c’è infatti un giorno della settimana che tutti aspettano quello è senz’altro il venerdì, il giorno che spalanca le porte al weekend. L’attesissimo venerdì, diventerà soprattutto un appuntamento per alleggerire lo spirito con una risata e non esiste cornice migliore del teatro per farlo al meglio. Il ritorno a teatro assumerà quindi un valore particolarmente importante, dopo gli anni di stop forzato causa Covid, un luogo importante dove incontrarsi e mettersi comodi in poltrona, nella splendida cornice dello storico “Tartaro”.

Il programa e gli ospiti

Si parte il 25 novembre alle 20 con lo spettacolo di Alberto Farina.

Romano d’origine, Alberto Farina si è diplomato all’Accademia teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. La popolarità di Farina cresce con le sue presenze televisive sin dal 2012 grazie al format “Colorado” di cui è diventato quasi un pilastro. La comicità di Farina è surreale e tagliente. I monologhi racchiudono esperienze di vita e di infanzia molto particolari. La sua dote principale è sicuramente la semplicità con cui riesce a far ridere, grazie anche al suo aspetto che ricorda i ragazzi di periferia degli anni ’70. Dal 2014 il comico romano di Colorado introduce nei suoi monologhi comici il paese immaginario “Cupinio”, dalle coordinate non ben definite ma presumibilmente in zona Lavinio. Dal 2015 Alberto introduce nei suoi monologhi la località di “Tornioranza”, un vero quartiere della città di Roma.

Il secondo appuntamento del “Comedy Club” è fissato invece per il 17 dicembre, quando al Tartaro sarà ospite la brava e simpatica Emanuela Aureli.

Nativa di Cesi, frazione del comune di Terni, la Aureli esordisce nel 1992 ne “La Corrida di Corrado”. Successivamente partecipa a “Stasera mi butto… e tre!” programma di Rai 2 di prima serata, per poi tornare sugli schermi con “I cervelloni” format di Rai 1. Dal 1996 al 1998 è tra gli ospiti fissi di “Domenica in”, dove propone le sue imitazioni, mentre il 1999 la vede impegnatissima: in televisione partecipa ai programmi Sanremo Estate e Caccia al lupo, debutta in radio con Il programma lo fate voi di Rai Radio 2 al fianco di Enrico Vaime e al cinema, nel film In principio erano le mutande di Anna Negri. Nel settembre dello stesso anno partecipa al programma che la farà conoscere ancora di più al pubblico, Buona Domenica, voluta da Maurizio Costanzo, e vi rimane per ben sette stagioni, fino al 2006. Nel frattempo partecipa alla seconda edizione di Baciami Versilia nel 2003, recita in Carabinieri 4, fiction di Canale 5 e partecipa ad altri due programmi radiofonici, Donna Domenica e 610, quest’ultimo condotto da Lillo & Greg, entrambi su Rai Radio 2. Inoltre, ha fatto da testimonial al caffè Segafredo in uno spot accanto a Renzo Arbore. Torna su Rai 1, come ospite fisso, nell’estate 2007 a Stasera mi butto (in una puntata ha partecipato anche come giurata) e, nella stagione 2007/2008, nella Domenica in condotta da Lorena Bianchetti. Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle. Sempre nel 2009, nel mese di dicembre, esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni, dal titolo Artisti si Nasce?.[1] Nel 2010 fa parte del cast comico di Voglia d’aria fresca, con Carlo Conti, dall’8 gennaio 2010 conduce Crazy Parade su Rai 2. Sempre nel 2010 entra a far parte come protagonista nel cast di Menopause The Musical insieme a Fioretta Mari, Fiordaliso e Manuela Metri. L’imitatrice successivamente prende parte ad altri tre talent show di Rai 1, nel 2012 a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, nel 2013 a La terra dei cuochi, con Antonella Clerici, e nel 2020 a Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Dal settembre 2021 entra nel cast de I fatti vostri, su Rai 2, nell’edizione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi.

Il terzo appuntamento è fissato per il 23 dicembre ore 20 con Max Cavallari.

Originario di San Severo (FG), Max insieme a Bruno Arena ha formato il duo comico dei Fichi d’India in scena sin dal 1988. Il loro esordio è stato su Radio Deejay. Da quell’anno in poi Cavallari prenderà il nomignolo di “Max” e parteciperà con Bruno a molti show televisivi di Canale 5, Italia 1 e Dee Jay Television, ospiti fissi del Seven Show, nel 1997 sono ospiti di Claudio Bisio a Zelig – Facciamo cabaret. Nel 2001, dopo l’uscita del loro primo film Amici Ahrarara diretto da Franco Amurri i due partecipano ad alcuni film di Natale prodotti dalla Filmauro con Massimo Boldi e Christian De Sica. Tra questi Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India, grandi successi al botteghino, mentre nel 2002 recitano nel film di Roberto Benigni Pinocchio, nelle vesti de Il Gatto e la Volpe. Nel 2004, il duo è tra i protagonisti de Le barzellette di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Carlo Buccirosso ed Enzo Salvi. Dal 2005 i due tornano a fare teatro e a partecipare a trasmissioni televisive sulla rete Mediaset presentate da Gerry Scotti e Maria De Filippi. Nel 2007 torna al cinema, insieme a Bruno, al fianco di Massimo Boldi nel film comico Matrimonio alle Bahamas, dal 2007 al 2012 Max e Bruno sono ospiti di Colorado su Italia 1, e a inizio 2013 sono ritornati a Zelig. Tuttavia, durante le prime puntate, Bruno viene colpito da un aneurisma che lo obbliga a un ricovero d’urgenza e a un intervento chirurgico, che lo porta a ritirarsi dalle scene. Dal 2014 al 2018, iniziata una carriera da solista, dà vita, con Beppe Altissimi e Vincenzo Savino, allo spettacolo di cabaret Parzialmente Fico. Dall’ottobre 2015 Max torna da solo a Colorado in seguito alla malattia di Bruno. Nel 2016 partecipa nel musical di Peter Pan, nel ruolo di Spugna, regia di Maurizio Colombi, con le musiche di Edoardo Bennato. A partire dal 4 marzo 2019 torna in televisione nel cast di Made in Sud. Nell’ottobre del 2022, dopo la morte di Bruno Arena, esce il suo libro Non spegnere la luna. Fichi si nasce, amici si diventa che ripercorre la loro carriera.

L’ultimo appuntamento di “Comedy Club” sarà il 20 gennaio 2023 ed avrà ospite Gianluca Fubelli

Dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo “I Turbolenti”, con il quale ha vinto diversi premi e partecipato a numerose trasmissioni. Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno ha condotto con Enrique Balbontin una trasmissione comica su Paramount Comedy. Ha recitato anche in L’ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini ed in alcune opere teatrali.

Fubelli ha partecipato a tutte le puntate di Colorado. Dal 19 dicembre 2016 fino al 5 giugno 2017 conduce su TV8 House of Gag insieme a Omar Fantini e dal 16 ottobre i due lanciano su Facebook House of Web. Sempre nel 2017 inizia la conduzione di Colorado, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. Nel 2019 riprende la partecipazione a Colorado, ancora una volta al fianco di Paolo Ruffini con Belén Rodríguez.

Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel gennaio 2022 è protagonista nella trasmissione Back to School, mentre ad aprile entra a far parte del programma Big Show condotto da Papi.

Il teatro Tartaro

Nato negli venti, fortemente voluto dalla famiglia Tartaro, nel pieno dello spirito Architettonico fu influenzato dall’ “Art Nouveau”, venne inaugurato nel 1930. Come Teatro visse la sua stagione più gloriosa nei vent’anni a venire, punto di riferimento culturale nella provincia, insieme ai teatri del capoluogo di provincia Lecce. Diventerà poi cinema e verrà chiuso nel 1984 per riaprire a nuova vita il 13 ottobre 2007, come Galleria Commerciale con all’interno sala cinematografica.

Galleria Teatro Tartaro con la facciata in stile Liberty (Art Nouveau) è un pezzo di Storia della Città di Galatina, alla quale finalmente è stato restituito divenendo, com’è nella sua storia, un tassello del tessuto urbano recuperato, valorizzato, nobilitato e restituito al quotidiano di tutti i cittadini, che vedono la loro percezione dello spazio urbano amplificata paradossalmente da uno spazio chiuso, che chiuso non é.