Francesco Bianconi, Ariete, Inude, Post Nebbia, proiezioni e incontri per il Sei Festival a Melpignano e Corigliano d’Otranto

LECCE – Tra Corigliano d’Otranto e Melpignano prosegue la quindicesima edizione del SEI Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, che fino al 27 agosto con il claim #wecanbeheroes proporrà un fitto programma di concerti, presentazioni, proiezioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.

A causa di motivi personali dell’artista, il concerto (come tutto il tour italiano) del chitarrista e cantante Bombino, accompagnato da Adriano Viterbini, previsto per giovedì 12 agosto nel Fossato del Castello Volante di Corigliano d’Otranto è stato annullato.

Venerdì 13 agosto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto la serata prenderà il via alle 20:30 (ingresso gratuito) con la presentazione di “Romantic Italia: di cosa parliamo quando cantiamo d’amore” di Giulia Cavaliere (minimum fax). La critica musicale, che da anni dedica particolare attenzione alla canzone italiana e ha scritto per Rolling Stone Italia, IL Magazine, Linus, Esquire Italia e Il Mucchio Selvaggio, dialogherà con la giornalista Bianca Chiriatti. Il libro racconta le canzoni italiane che hanno esplorato, in modi diversi e originali, le molteplici forme dell’amore. Un lungo viaggio musicale dentro la storia, il costume e i sentimenti italiani che comincia negli anni Cinquanta dei primi Festival di Sanremo trasmessi alla radio e arriva al presente dei video autoprodotti e caricati su YouTube. Dalle 22 nel Fossato (ingresso 15 euro – Prevendite nel circuito Dice.fm -> bit.ly/InudePN), in una serata che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), l’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche dei salentini Inude incontra il sound elettronico dai ritmi più serrati dei veneti Post Nebbia. Nel 2018 la band padovana pubblica l’esordio autoprodotto “Prima stagione”, accolto positivamente dagli addetti al settore. Nei primi mesi del 2020 il gruppo viene segnalato tra le realtà più promettenti sia da Rockit che da Rolling Stones. Dopo l’uscita dei singoli (“Televendite di quadri”, “Vietnam” e “Persone di Vetro”) il 23 ottobre 2020 esce “Canale Paesaggi” per Dischi Sotterranei/La Tempesta, un trip misto tra sperimentazione e propensione verso lo psichedelico. « I nostri arrangiamenti nascono su Ableton. Ho imparato a produrre con una base da beatmaker hip hop che è il modo più facile per iniziare», racconta Carlo Corbellini. «Io sostanzialmente creo un loop, quando mi gasa e posso ascoltarlo anche per tre ore di fila poi ci tiro fuori una canzone. Di base questo è stato il mio criterio fino a “Canale Paesaggi”, adesso sto provando a schiodarmi da questa struttura però tendenzialmente i nostri pezzi sono sempre nati seguendo questa dinamica». Inude nasce invece dall’unione profonda delle tre anime musicali di Flavio, Francesco e Giacomo che hanno dato vita ad un’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche. Dopo l’Ep “Love Is In the Eyes Of the Animals” (2016) e il cd “Clara Tesla” (2019) gli Inude sono tornati in scena con i nuovi singoli “We Share” e “Ballad1”; che anticipano il live estivo e l’uscita del nuovo album.

Sabato 14 agosto dalle 20 nel Palazzo Marchesale di Melpignano il SEI Festival ospiterà il Laboratorio di costruzione di strumenti musicali per bambine e bambini (dai 6 anni – max 10 partecipanti – iscrizioni 3331803375) con Vito De Lorenzi. Il laboratorio ha come principale obiettivo quello di realizzare strumenti musicali artigiani, semplici e in alcuni casi complessi, assemblando e rimodellando materiali di riciclo di uso quotidiano (bottiglie in plastica, bicchieri di yogurt, cannucce, elastici, guanti in lattice e molto altro). Alle 22 (ingresso 28 euro – Prevendite nel circuito DICE bit.ly/SEI_Bianconi) in Piazza San Giorgio, Francesco Bianconi, cantante e autore dei Baustelle, presenterà dal vivo le canzoni del suo primo progetto solista “Forever”, uscito il 16 ottobre 2020 per BMG. Nel concerto, che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), sarà accompagnato da Enrico Gabrielli ai fiati, Angelo Trabace al pianoforte, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Zevi Bordovach alle tastiere, Alessandro Trabace al violino. A “Forever” – prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead) e candidato alla Targa Tenco, hanno collaborato artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. Lo scorso maggio è uscita una versione speciale e in vinile dell’album, comprendente altre tracce inedite tra cui “Il mondo nuovo”. A mezzanotte, infine, nel Palazzo Marchesale la prima delle due serate di Cinema sotto le stelle ideate in collaborazione con Seeyousound Lecce. Sullo schermo il documentario-concerto “New Order: Decades” di Mike Christie, reportage dei concerti che i New Order hanno tenuto all’International Festival di Manchester nel 2018, in una tournée che è stata anche a Vienna e alle OGR di Torino.

Domenica 15 agosto si riparte alle 20 sempre dal Palazzo Marchesale di Melpignano con Francesco Bianconi nella veste di scrittore. Dialogando con la giornalista Giulia Cavaliere, presenterà infatti il suo nuovo romanzo “Atlante delle case maledette” (Rizzoli). In un mondo sospeso dal Virus, Dimitri ha scelto di fare ordine nel suo passato, disegnando a memoria la geografia delle case in cui ha vissuto. Grazie a una scrittura densa e avvolgente, Bianconi ha creato un romanzo in cui possiamo rifletterci come in uno specchio, un libro che parla di chi eravamo, di chi siamo e di chi potremmo diventare domani, quando il mondo si riaprirà e noi torneremo a viverlo. Dalle 22 concerto (già sold out) in Piazza San Giorgio con la giovanissima cantautrice Ariete che si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi. Freschissima è l’uscita del brano “L’ultima Notte”, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra. «L’ultima notte” può sembrare un brano ‘spensierato’ ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare», sottolinea Ariete. Il brano è stato scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”, giunta alla seconda stagione, uscita lo scorso 3 giugno. In apertura spazio a Vipra. “Simpatico, solare, in cerca di amicizie” è il titolo del suo esordio discografico da solista. Dopo i singoli “Siamo seri”, “Ragazzino” e “Bene Dai” continua così il nuovo viaggio di Vipra, iniziato dal bagaglio leggero di quelle parole che non ha mai smesso di scrivere e che ora può usare per raccontarsi fino in fondo. A mezzanotte (ingresso libero fino a esaurimento posti) si torna nel Palazzo Marchesale con la seconda serata di Cinema sotto le stelle, ideata in collaborazione con Seeyousound Lecce. In programma la sonorizzazione dal vivo di “Gerry” di Gus Van Sant a cura di Propaganda 1904, progetto torinese di musica elettronica sperimentale guidato da Luca Giglio, dedicato esclusivamente alla sonorizzazione di film muti e videoart.

Durante le serate di Melpignano, grazie alla partnership con Ecofesta Puglia, l’unica certificazione in Italia che interviene per mitigare l’impatto ambientale degli eventi con azioni concrete di differenziazione dei rifiuti, riduzione delle emissioni di CO2 e informazione e sensibilizzazione ambientale, sarà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Saranno adoperati bicchieri in Bio Plastica 100% compostabili conferiti successivamente nell’impianto di lombri-compostaggio di Melpignano per avviare una nuova sperimentazione per la produzione di compost da PLA. Inoltre le emissioni di Co2 prodotte durante tutte le tappe del Sei Festival a Melpignano – dopo Venerus, Vinicio Capossela, Francesco Bianconi, Ariete e Vipra – saranno compensate attraverso la piantumazione di alberi con il coinvolgimento delle scuole locali.

Il festival, tra libri e musica, proseguirà al Castello di Corigliano d’Otranto con Stefano Cristante e Oscar Giammarinaro nell’ambito di Birre al Castello (17 agosto), Collettiva, Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Antonio Palumbo, Tutti Fenomeni e La Malasorte (21 agosto), Cristò, Yorker e L’Edera (22 agosto), Giovanna Pancheri, nell’ambito di Io non l’ho interrotta, Colombre e Vipera (26 agosto), Manuela Antonucci, Cristina Donà e Emma Nolde (27 agosto).

Il SEI festival è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati. Mediapartner: Radio Popolare, Alpaca Music, Le Rane, The Soundcheck, Cromosomi, IndieClub, Puglia Music, Radio WAU, RKO. Prevendite attraverso il circuito Dice.tv – bit.ly/SEIFestival.